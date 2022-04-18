В Офісі президента повідомили, що саме обстріляли росіяни у Львові

В Офісі президента повідомили, що саме обстріляли росіяни у Львові

По Львову окупанти завдали ракетних ударів.

Російські війська вранці 18 квітня завдали ракетних ударів по Львову. За інформацією радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, ціллю окупантів була цивільна інфраструктура.

Про це він повідомив у Telegram.

"Одразу п'ять потужних ракетних ударів по цивільній інфраструктурі старовинного європейського Львова. Росіяни продовжують варварськи атакувати з повітря українські міста, цинічно на увесь світ заявляючи про своє "право"... вбивати українців", - написав Подоляк.

Михайло Подоляк відреагував на ракетні удари по Львову

Нагадаємо, під час повітряної тривоги вранці 18 квітня окупанти завдали п'ять прицільних ракетних ударів по Львову. Відповідні служби вже виїхали на місце, каже мер Андрій Садовий. Деталі встановлюються. Влада просить громадян залишатися в укриттях.

Як повідомлялося, Зеленський пояснив, чому важлива битва за Донбас.

До слова, керівник військової розвідки заявив, що “Маріуполь буде деблокований і звільнений”.

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