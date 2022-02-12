В ООС заявили, що українські військові не причетні до вибухів на окупованому Донбасі

В ООС заявили, що українські військові не причетні до вибухів на окупованому Донбасі

Протягом суботи проросійські бойовики тричі обстріляли українські позиції.

У штабі операції Об'єднаних сил повідомили, що українські військовослужбовці не здійснювали обстрілів окупованих територій Донбасу та не влаштовували провокації.

"У зв’язку з тим, що на деяких інформаційних ресурсах з’явилася інформація про вибухи на непідконтрольній Україні території, повідомляємо, що Збройні сили України дотримуються режиму припинення вогню, не планували і не здійснювали жодних обстрілів, зокрема в напрямку Донецька", - ідеться в повідомленні.

В ООС додали, що "спостерігачі ОБСЄ також підтверджують, що жодних обстрілів зі сторони Збройних сил України не фіксували. Також варто зазначити, що артилерійські підрозділи зі складу Об’єднаних сил перебувають у районах відведення".

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Протягом суботи, 12 лютого від початку доби до 17:00, підтримувані Росією бойовики тричі порушили режим припинення вогню.

Біля Пісків бойовики вели вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Біля Лопаскиного - двічі задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - зазначили в штабі ООС.

Тим часом у Міністерстві закордонних справ України заявили, що вживають всіх заходів із протидії агресивним діям Росії і закликають громадян зберігати спокій і консолідуватися всередині країни.

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