В Україні російські окупанти ґвалтують дітей та їдять собак - спікер СБУ

Всі телефонні переговори, які перехопили українські спецпідрозділи, будуть передані до міжнародних судів.

В Україні російські окупанти ґвалтують жінок та дітей. Крім того, військові злочинці самі кажуть про те, що їдять собак.

Про це в інтерв'ю виданню “НВ” розповів речник СБУ Артем Дехтяренко.

За словами речника СБУ, всі телефонні переговори, які перехопили українські спецпідрозділи, будуть передані до міжнародних судів.

На багатьох аудіозаписах, які опублікувала СБУ, чутно про звірства, які окупанти роблять на українській землі — у тому числі ґвалтують дітей та їдять собак, бо “їм набридли сухпайки”.

“У нас днями було аудіо про те, як троє танкістів зґвалтували 16-річну дівчину. Також вони їдять наших собак. Це не тому, що в них немає запасів їжі. У розмові окупанти говорять, що їм набридли сухпайки, захотілося м’яса, а тому вирішили з'їсти алабая. Всі ці дані будуть входити до доказової бази, які готує наш слідчий підрозділ, і будуть використані в міжнародних судах, якими буде займатися наше Міністерство юстиції”, — розповів Артем Дехтяренко.

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