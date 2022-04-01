У Запорізькій області відбувся масштабний обмін військовополоненими України та Росії

Це другий обмін полоненими України та РФ від початку війни.

У Запорізькій області 1 квітня відбувся масштабний обмін полоненими між українською та російською сторонами. Додому повернулося 86 українських військових, серед яких - 15 жінок.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

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"Гарні новини з Запорізької області. Тільки що відбувся обмін 86 українських військовослужбовців, серед яких 15 жінок, вже у безпеці. Обмін відбувся за домовленостями переговорних груп", - сказав він.

Віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук додала, що обмін відбувся за наказом президента України Володимира Зеленського. Також вона зауважила, що це другий обмін полоненими від початку війни.

"Звертаюся до всіх наших, хто ще в полоні: будемо боротися за кожного з вас! Всіх повернемо додому. Тримайтеся", - написала вона.

Нагадаємо, перший повноцінний обмін військовополонених України та Росії відбувся 24 березня. Тоді додому повернулися 10 українських захисників, а до РФ – 10 її військових.

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