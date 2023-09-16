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Вдале нічне "полювання": ЗСУ знищили групу окупантів – відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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852
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Вдале нічне "полювання": ЗСУ знищили групу окупантів – відео

Наслідки удару ЗСУ по окупантах / Фото: скриншот

Українські військові продовжують нищити ворога та його техніку на території України.

Військові Збройних сил України успішно виконали чергове завдання на фронті і знищили групу російських загарбників.

Відео опублікував у Telegram СтратКом ЗСУ.  

Під час нічного бойового завдання військові тактичної групи "Адам" завдали ураження по живій силі окупантів. Так, на відео видно, як воїни вислідили групу солдатів РФ і завдали потужного удару по них.  

Нагадаємо, військові показали унікальні кадри боїв під час звільнення Андріївки (відео).

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Дата публікації
Перегляди
852
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