Вдале нічне "полювання": ЗСУ знищили групу окупантів – відео

Українські військові продовжують нищити ворога та його техніку на території України.
Військові Збройних сил України успішно виконали чергове завдання на фронті і знищили групу російських загарбників.
Відео опублікував у Telegram СтратКом ЗСУ.
Під час нічного бойового завдання військові тактичної групи "Адам" завдали ураження по живій силі окупантів. Так, на відео видно, як воїни вислідили групу солдатів РФ і завдали потужного удару по них.
Нагадаємо, військові показали унікальні кадри боїв під час звільнення Андріївки (відео).
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