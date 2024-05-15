Відмова від проходження ВЛК – що загрожує військовозобовязаному

Що буде у разі відмови від проходження військово-лікарської комісії.

В Україні триває загальна мобілізація і воєнний стан. Новий закон про мобілізацію набуде чинності 18 травня 2024 року. Він передбачає, що військовозобов'язана особа має пройти військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визначить придатність або непридатність людини до війської служби.

Напередодні, 4 травня, набув чинності наказ №402 про роботу ВЛК, згідно з яким в Україні скасовується статус "обмежено придатний" до військової служби. Тепер військові та військовозобов'язані можуть бути тільки придатними чи непридатними для військової служби. Громадяни, які мають статус обмежено придатний, мають пройти повторну військово-лікарську комісію до 4 лютого 2025 року.

Відмова проходити ВЛК

Як зауважують юристи, відмова від проходження військово-лікарської комісії суперечить чинному законодавству. Наказом Міністерства оборони України № 402 від 14.08.2008 року передбачено, що основна мета ВЛК – забезпечення якісного призову громадян України на строкову військову службу до лав ЗСУ.

Адвокати додають, що теоретично військовозобов'язаний може відмовитись проходити ВЛК. Однак на практиці це буде нести за собою адміністративну відповідальність.

Тобто прямої заборони відмовитись від ВЛК немає, але у такому випадку людину можуть визнати абсолютно здоровою і придатною до служби у Збройних силах України.

Як висновок – відмовитись від проходження ВЛК на сьогодні неможливо.

Відповідальність за відмову проходження ВЛК

Якщо особа належним чином отримала повістку, з’явилась до ТЦК та СП та отримала направлення для проходження ВЛК, але потім відмовилась від проходження військово-лікарської комісії, – їй загрожує адміністративна відповідальність у вигляді накладення штрафу розміром від 3400 грн. до 5100 грн. (ч. 2 ст. 210-1 КУпАП).

Чи можуть особи, які раніше були визнані "обмежено придатними" відмовитися повторно проходити ВЛК

Юристи наголошують, що обмежена придатність не звільняє від служби у воєнний час, і так само не звільняє від проходження ВЛК.

Громадяни зі статусом "обмежено придатний" можуть бути залучені до служби в частинах, підрозділах забезпечення, у військових комісаріатах ТЦК, в установах, організаціях, навчальних закладах.

Такі особи, відповідно до нового закону про мобілізацію, повинні пройти повторну медкомісію.

Відповідальність за відмову від ВЛК буде каратися так само, як і для придатних військовозобов'язаних.

Як оскаржити висновок ВЛК

Директорка Департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони України Оксана Сухорукова розповіла, що обмежено придатні військовозобов'язані та інші військовозобов'язані можуть оскаржити заключення військово-лікарської комісії (ВЛК) щодо придатності до служби.

Зробити це можна як через комісії вищого порядку, так і через суд.

Рішення ВЛК може оскаржити будь-яка людина, якщо вона не погоджується з рішенням і це проводиться через ВЛК вищого рівня.

"Наприклад, в районній, потім в обласній, в регіональній, в центральній ВЛК. Якщо на цьому шляху людина не знаходить порозуміння і вважає, що її права порушені, людина може звернутися до суду" - пояснила Оксана Сухорукова.

Нагадаємо, раніше ми писали, хто має право направити на ВЛК.

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