Отказ от прохождения ВВК – что грозит военнообязанному

Что произойдет в случае отказа от прохождения военно-врачебной комиссии.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Новый закон о мобилизации вступит в силу 18 мая 2024 года. Он предусматривает, что военнообязанное лицо должно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК), которая определит пригодность или непригодность человека к военной службе.

Накануне, 4 мая, вступил в силу приказ №402 о работе ВВК, согласно которому в Украине отменяется статус "ограниченно пригодный" к военной службе. Теперь военные и военнообязанные могут быть только пригодными или непригодными для военной службы. Граждане, имеющие статус ограниченно пригодный, должны пройти повторную военно-врачебную комиссию до 4 февраля 2025 года.

Отказ проходить ВВК

Как отмечают юристы, отказ от прохождения военно-врачебной комиссии противоречит действующему законодательству. Приказом Министерства обороны Украины № 402 от 14.08.2008 года предусмотрено, что основная цель ВВК – обеспечение качественного призыва граждан Украины на срочную военную службу в ряды ВСУ.

Адвокаты добавляют, что теоретически военнообязанный может отказаться проходить ВВК. Однако на практике это будет нести за собой административную ответственность.

То есть прямого запрета отказаться от ВВК нет, но в таком случае человека могут признать абсолютно здоровым и пригодным к службе в Вооруженных силах Украины.

Как вывод – отказаться от прохождения ВВК сегодня невозможно.

Ответственность за отказ прохождения ВВК

Если лицо должным образом получило повестку, явилось в ТЦК и СП и получило направление для прохождения ВВК, но затем отказалось от прохождения военно-врачебной комиссии, – ему грозит административная ответственность в виде наложения штрафа в размере от 3400 грн. до 5100 грн. (ч. 2 ст. 210-1 КУоАП).

Могут ли лица, ранее признанные "ограниченно пригодными" отказаться повторно проходить ВЛК

Юристы отмечают, что ограниченная пригодность не освобождает от службы в военное время, и так же не освобождает от прохождения ВВК.

Граждане со статусом "ограниченно пригодный" могут быть вовлечены в службу в частях, подразделениях обеспечения, в военных комиссариатах ТЦК, в учреждениях, организациях, учебных заведениях.

Такие лица, согласно новому закону о мобилизации, должны пройти повторную медкомиссию.

Ответственность за отказ от ВВК будет наказываться так же, как и для пригодных военнообязанных.

Как обжаловать заключение ВЛК

Директор Департамента здравоохранения Министерства обороны Украины Оксана Сухорукова рассказала, что ограниченно пригодные военнообязанные и другие военнообязанные могут обжаловать заключение военно-врачебной комиссии (ВВК) о пригодности к службе.

Сделать это можно как через комиссии высшего порядка, так и через суд.

Решение ВВК может обжаловать любой человек, если он не согласен с решением и это проводится через ВЛК более высокого уровня.

"Например, в районной, затем в областной, в региональной, в центральной ВВК. Если на этом пути человек не находит понимания и считает, что его права нарушены, человек может обратиться в суд", - пояснила Оксана Сухорукова.

Напомним, ранее мы писали, кто вправе направить на ВВК.

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