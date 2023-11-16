Війна 2024 року: генерал розповів, що будуть змушені робити ЗСУ

Відсутність фундаментальних зсувів у контрнаступі позначається на допомозі від Заходу.

Українським військовим у кінці 2023-на початку 2024 року доведеться перейти до стратегічної оборони на всьому фронті.

Таку думку висловив генерал-лейтенант у відставці, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко у межах круглого столу "Воєнна кампанія російсько-української війни 2023: уроки для України та висновки на наступний рік".

Романенко вважає, Україна та Росія ще мають ресурси для продовження війни. Однак доля цієї війни залишається невизначеною – так само, як і рік тому.

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"У глобальному вимірі контрнаступ принаймні поки не приніс фундаментальних зсувів, і очевидно, Захід не був готовим до цього. А це відбивається на допомозі від Заходу", – звернув увагу генерал-лейтенант.

Він також вказав на відсутність в України плану дій на випадок, якщо жоден із прогнозованих сценаріїв не здійсниться, а перспективи політичних перемовин так і залишаться нереалістичними. За словами Романенка, це призвело до того, що союзники України здебільшого не затверджували нових значних програм постачання державі важкого озброєння.

Перспективи війни 2024 року

"Перспективи кінця цього року і наступного бачу в тому, що нам доведеться перейти до стратегічної оборони на всьому фронті, а також акумулювати сили і засоби, і по їхній наявності формувати плани подальших дій на 2024 рік", – розповів ексзаступник начальника Генштабу.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у своїй статті написав, що війна переходить до нового етапу – так званої позиційної війни, яка складається зі статичних і виснажливих боїв.

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