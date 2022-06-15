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Війна в Україні – на критичному етапі, який визначить хід решти конфлікту – джерело зі США

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Війна в Україні – на критичному етапі, який визначить хід решти конфлікту – джерело зі США

Фото: gettyimages.com

Анонімний чиновник зі США висловив думку, що бойові дії в Україні зараз перебувають на критичному етапі, який може визначити хід решти війни.

За словами американського чиновника, теперішні події суттєво вплинуть на загальний перебіг війни.

Про це повідомляє Sky News.

"Я думаю, що ви ось-ось дійдете до того, що той чи інший бік досягне успіху. Або росіяни дійдуть до Слов'янська та Краматорська, або українці зупинять їх тут. І якщо українці зможуть утримати лінію тут проти такої кількості сил, це матиме значення", – розповіло джерело видання.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни станом на 13 червня, російські війська намагаються просуватися на південний схід від Ізюма в напрямку Слов’янська і досягли певного прогресу.

Додамо, що західна розвідка повідомила – президент Росії Володимир Путін досі вірить у свій успіх, а також назвала можливі сценарії розвитку війни в Україні.

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