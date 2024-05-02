Військові назвали гарячіші напрямки на фронті: де загострилася ситуація

Наразі на сході України найгарячішими напрямками залишаються Бахмутський, Авдіївський та Новопавлівський. Ситуація загострилася.

Про це під час телемарафону заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

Він наголошує: хоч ситуація загострилася, але вона контрольована українськими Силами оборони. Волошин каже, що на східному напрямку тривають важкі бої. Наразі "відбувається динамічна зміна обстановки", додав він.

Російські окупанти не полишають спроб прорвати лінію фронту, використовуючи артилерію, танки, безпілотники та авіацію.

"Мета ворога - вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей", - заявив речник ОСУВ.

Разом з тим Силам оборони вдалося покращити своє тактичне положення в районі Серебрянського лісу. На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог проводить неактивні штурмові дії.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що окупанти тиснуть на Донеччині - в районі Часового Яру та на Авдіївському напрямку. У районі тривають бої.

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