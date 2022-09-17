Візит МАГАТЕ на ЗАЕС: Зеленський розповів, що йому не сподобалось

Президент України Володимир Зеленський подякував членам комісії МАГАТЕ за їхній визит на Запорізьку АЕС, за те, що цей візит взагалі відбувся. Він наголосив, що це дуже важливо. Але водночас розповів, що саме йому не сподобалось.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв`ю Reuters.

"Хочу подякувати їм за те, що взагалі це відбулося. Це дуже важливо. Для нас було важливо змінити нарратив Росії і показати, що ми хочемо. Аби комісія МАГАТЕ була на станції, тому ми зробили цей безпечний коридор і вони доїхали. Єдине, чим я не задоволений - я вимагав, аби з МАГАТЕ поїхали журналісти, я просив. Якщо ми не довіряємо українським журналістам, ми сказали "о'кей, будь ласка", хоча я не вважаю це справедливим, бо це наша земля, наші журналісти та наша станція. Але, нехай їдуть журналісти з будь-яких держав Європи та США. Нехай всі їдуть і подивляться разом із МАГАТЕ ту техніку, якої, за словами росіян там немає. Я дуже хотів, аби вони це побачили. І з якої сторони обстрілювали ЗАЕС, бо Росія сама обстрілювала цю станцію. Тому, я був незадоволений тим, що журналістів не взяли з собою і МАГАТЕ не боролися за те, аби вони туди потрапили", - сказав він.

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Зеленський наголосив, що це в інтересах кожного з нас. Токаж, зокрема і росіян, які кажуть, що там немає жодних ризиків.

"Тоді у чому питання? У тому, що всі сім принципів МАГАТЕ порушені РФ. Зараз потрібна повна демілітаризація станції", - підсумував він.

В інтерв’ю Reuters розповів про прогрес контрнаступу, ЗАЕС, докази російських воєнних злочинів та підтримку партнерів. Чесні відповіді на важливі для кожного з нас запитання. ____ In an interview with Reuters, I spoke about the progress of the counter-offensive, the ZNPP, evidence of Russian war crimes and support from partners. Honest answers to important questions for each of us. Опубліковано Володимиром Зеленським Субота, 17 вересня 2022 р.

Нагадаємо, 11 вересня Запорізька АЕС була повністю зупинена. Було ухвалено рішення щодо вимкнення енергоблока №6 і переведення його в найбільш безпечний стан.

МАГАТЕ оприлюднило звіт після візиту на ЗАЕС - реакція президента Зеленського

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