"Вони зроблять те, що було в Бучі, у ваших містах": Зеленський попередив фінів про загрозу

"Вони зроблять те, що було в Бучі, у ваших містах": Зеленський попередив фінів про загрозу

Він нагадав Фінляндії, що вона вже бачила у своїй історії жорстокість і безглуздість вторгнення з Росії, і загроза зберігається.

Президент Володимир Зеленський заявив, що війна Росії зараз вирішує не тільки долю Української держави та народу, а й всіх, хто має спільний кордон з Росією.

Про це голова держави сказав у своїй промові в Едускунті – парламенті Фінляндії 8 квітня.

"Ви всі знаєте, що наробили російські військові у нашому місті Буча. Але вони роблять такі Бучі щоденно і досі – від Краматорська до Маріуполя, від Харкова до Херсона. І я впевнений, ви усвідомлюєте: якщо російська армія отримає наказ вдертися на вашу землю, вони зроблять те саме і з вашою країною. Я вам цього не бажаю. Вони зроблять те, що було в Бучі, у ваших містах. В містах будь-якої країни, про яку керівництво Російської Федерації вирішить, що це нібито – частина їхньої імперії, а не земля іншого народу", – застеріг Зеленський.

Він наголосив, навіть якщо російські солдати не розумітимуть, для чого їм це потрібно, вони все одно воюватимуть: "Бо це ненависть і це презирство до інших людей, які виховуються зараз в Росії, при чому на державному рівні".

"Ви вже бачили у своїй історії жорстокість і безглуздість вторгнення з Росії. Будьмо чесними: загроза зберігається. Потрібно зробити все, щоб це не повторилося знову. Війна Росії проти України зараз вирішує не тільки долю нашої держави. Не тільки долю нашого народу. А всіх, хто має спільний кордон з Росією", – сказав президент України.

Володимир Зеленський звернувся до уряду Фінляндії

Нагадаємо, в тій же промові Зеленський заявив, що Росія кинула на окупацію України усі боєздатні сили своєї армії з усієї території аж до Далекого Сходу, але навіть їх не вистачило для реалізації путінського плану.

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