Росія вивела в Чорне море 15 кораблів: Гуменюк назвала загрози

Росіяни станом на 27 липня тримають у Чорному морі на бойовому чергуванні 15 кораблів, серед яких є один підводний носій ракет "Калібр".

Про це керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила у ефірі телемарафону "Єдині новини".

За словами Гуменюк, Росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі 15 кораблів, незважаючи на шторм, який там вирує. Представниця українських військових також повідомила, що російські окупанти готують чергову провокацію в морі, про що попереджали міжнародні партнери.

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"Ситуація залишається складною і ускладнюється ще й погодними умовами – вирує шторм, і він досить потужний, і штормова погода буде триматися ще певну кількість годин щонайменше, а можливо, навіть розтягнеться на дві доби, але це не заважає ворогу тримати ракетоносії на бойовому чергуванні", – розповіла речниця Сил оборони півдня.

Вона уточнила, що у морі перебуває всього один російський ракетоносій – підводний. Це саме той, який запускав по Україні ракети в ніч проти 27 липня.

"Виходячи з того, що він наробив вночі, він залишив на своєму борту ще два "Калібри" і, цілком ймовірно, буде заведений в пункт базування для поновлення запасів або ротацію, і вийде інший підводний човен", – розповіла Гуменюк.

Російська агресія в Чорному морі

Російські загарбники завдали влаштували в ніч проти 27 липня чергову ракетну і дронову атаку по Україні, зокрема запустивши ракети з Чорного моря по портовій інфраструктурі Одещини. Силам ППО вдалося збити вісім російських БПЛА.

Напередодні Гуменюк попереджала, що ворог може влаштувати у Чорному морі провокації проти іноземного судна, аби звинуватити в усьому Україну.

Того ж дня в українському Міноборони заявили про готування Росією кораблів та авіації для блокування районів Чорного моря.

Водночас аналітики Інституту вивчення війни гадають, що російський флот не зможе повністю блокувати українські порти, попри посилення своєї військової присутності в Чорному морі.

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