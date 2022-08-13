"Все переходить до стадії затяжної війни" – військовий експерт

Будь-яка воєнна операція має декілька важливих фаз. Перше – це початок, друге – розвиток успіху, закріплення успіху і завершення фази операції.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів військовий експерт Петро Черник.

"На мій погляд, ми, українці, перебуваємо у фазі закріплення успіху в частині стримання "другої армії" на нашій території. Історичний феномен полягає в тому, що насправді 22-га друга армія світу, тобто українці, а насправді вся консолідована нація, яка стала до бою, зупинила чи не найбільшого монстра сучасності, який існує у природі. До завершення цієї війни ще доволі далеко. На мій погляд, все переходить до стадії затяжної війни", - сказав він.

За його словами, справжній перелом на війні може статися з лендлізом, коли Україна отримає достойну, справжню авіацію – F-15, F-16 американського виробництва.

"Тоді зміниться баланс сил на лінії розмежування", - резюмував експерт.

Нагадаємо, військовий експерт розповів, як зміниться ситуація у Луганській області восени.

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