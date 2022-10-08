Ядерні погрози Путіна: Жданов відповів, чи існує реальна загроза

Ризик застосування ядерної зброї Росією мінімальний, однак не варто відмовлятися від того, що загроза існує.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що імовірність застосування кремлівським диктатором Путіним ядерної зброї на території України не така велика, як паніка довкола цієї теми.

Про це він сказав у інтерв'ю 24 каналу.

За його словами останні погрози Путіна викликають низку запитань. Наприклад, існування торпеди "Посейдон", у тому вигляді, якою її "малює" РФ, може існувати хіба що в лабораторному використанні.

"Спочатку "Посейдон" був підводним човном типу "Малютка", який призначався для диверсійних дій, а також міг стати торпедою. Потім з'ясувалося, що це взагалі торпеда. Тому я думаю, що це більше схоже на міф", – пояснив військовий експерт.

Такі ж неточності виникають і у тему "ядерного потяга" Росії, що нібито прямує до кордону України.

Жданов вважає, що у цьому контексті може бути 2 типи потягів. Це або командний пункт управління ядерними силами на базі залізниці, який використовується для пересування керівного складу країни, або залізничний балістичний ракетний комплекс, але в нього мінімальна дальність пуску 5 або 6 тисяч кілометрів, тобто для того, щоб загрожувати Україні треба робити пуск десь із-за Уралу.

"А щодо звичайного перевезення ядерного боєзаряду досі жодна з західних розвідок не повідомляла, що Росія вивезла хоч якийсь ядерний боєприпас з місць зберігання", – додав він.

Також експерт прокоментував недавню заяву президента США Джо Байдена про Армагедон. Він вважає, що йому варто і надалі висловлювати занепокоєння шантажем Росії, аби країни-партнери також звернули увагу на погрози.

"Загроза є, вона існує, її не можна скидати з терезів та ігнорувати. Ймовірність застосування зброї може бути на сьогодні мінімальна – це так. Але загроза існує – від цього відмовлятися не можна", – підкреслив він.

Крім того, на думку Жданова, промова Байдена вказує на те, що США вже не сядуть за стіл перемовин з Путіним, бо тоді російський диктатор диктуватиме свої умови.

Ядерні погрози та шантаж Росії

У Кремлі постійно шантажують Україну та весь світ своєю ядерною зброєю. Ситуацію з російським ядерним озброєнням моніторять США, НАТО та інші українські союзники. Дотепер у Пентагоні повідомляють, що США поки не бачать ознак того, що Володимир Путін ухвалив рішення про ядерний удар.

Своєю чергою, президент США Джо Байден заявив, що світ стоїть найближче до ядерної катастрофи за останні 60 років. Він наголосив, що використання ядерної зброї призведе до Армагеддону. У Пентагоні вже прокоментували цю заяву.