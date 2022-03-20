Як безпечно користуватися Telegram: інструкція від Нацполіції

Месенджер став однією з найбільших платформ для поширення новин і спілкування.
З початку війни Telegram став однією з найбільших платформ для поширення новин і спілкування.
Національна поліція України опублікувала інструкцію,як безпечно використовувати месенджер та захистити свої дані.
Налаштуйте конфіденційність облікового запису. Заходь в розділ "Приватність і безпека" або "Конфіденційність" та змінюйте налаштування, як вказано нижче:
- Номер телефону → Хто може бачити номер телефону – Ніхто
- Номер телефону → Хто може знайти за номером – Мої контакти
- Остання активність → Хто може бачити час моєї останньої активності – Ніхто
- Фотографії профілю → Хто може бачити фото та відео мого профілю – Мої контакти
- Дзвінки → Хто може мені телефонувати – Мої контакти (або Ніхто, якщо хочете).
- Дзвінки → Peer-to-peer – Мої контакти (або Ніхто, якщо ви волієте не повідомляти свою IP-адресу абонентам, що викликають).
- Пересилання повідомлень → Хто може додавати посилання на мій обліковий запис під час надсилання моїх повідомлень – Мої контакти.
Нацполіція також радить налаштувати захист облікового запису:
- Встановіть пароль для розблокування входу в Telegram
- Увімкніть Автоблокування Телеграм на 1 хвилину чи 5 хвилин
- Увімкніть двофакторну автентифікацію для свого облікового запису
Для безпеки IP-адреси поліція радить використовувати сервіси VPN.
Нагадаємо, в Україні запускають систему пошуку місцеперебування людей, які зателефонували до екстрених служб.
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