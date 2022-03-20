Як безпечно користуватися Telegram: інструкція від Нацполіції

Як безпечно користуватися Telegram: інструкція від Нацполіції

Месенджер став однією з найбільших платформ для поширення новин і спілкування.

З початку війни Telegram став однією з найбільших платформ для поширення новин і спілкування.

Національна поліція України опублікувала інструкцію,як безпечно використовувати месенджер та захистити свої дані.

Налаштуйте конфіденційність облікового запису. Заходь в розділ "Приватність і безпека" або "Конфіденційність" та змінюйте налаштування, як вказано нижче:

Номер телефону → Хто може бачити номер телефону – Ніхто

Номер телефону → Хто може знайти за номером – Мої контакти

Остання активність → Хто може бачити час моєї останньої активності – Ніхто

Фотографії профілю → Хто може бачити фото та відео мого профілю – Мої контакти

Дзвінки → Хто може мені телефонувати – Мої контакти (або Ніхто, якщо хочете).

Дзвінки → Peer-to-peer – Мої контакти (або Ніхто, якщо ви волієте не повідомляти свою IP-адресу абонентам, що викликають).

Пересилання повідомлень → Хто може додавати посилання на мій обліковий запис під час надсилання моїх повідомлень – Мої контакти.

Нацполіція також радить налаштувати захист облікового запису:

Встановіть пароль для розблокування входу в Telegram Увімкніть Автоблокування Телеграм на 1 хвилину чи 5 хвилин Увімкніть двофакторну автентифікацію для свого облікового запису

Для безпеки IP-адреси поліція радить використовувати сервіси VPN.

Нагадаємо, в Україні запускають систему пошуку місцеперебування людей, які зателефонували до екстрених служб.

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