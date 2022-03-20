Как безопасно пользоваться Telegram: инструкция от Нацполиции

Мессенджер стал одной из самых больших платформ для распространения новостей и общения.
С начала войны Telegram стал одной из самых больших платформ для распространения новостей и общения.
Национальная полиция Украины опубликовала инструкцию, как безопасно использовать мессенджер и защитить свои данные.
Установите конфиденциальность учетной записи. Заходи в раздел "Приватность и безопасность" или "Конфиденциальность" и меняйте настройки, как указано ниже:
- Номер телефона → Кто может видеть номер телефона – Никто
- Номер телефона → Кто может найти по номеру – Мои контакты
- Последняя активность → Кто может видеть время моей последней активности – Никто
- Фотографии профиля → Кто может видеть фото и видео моего профиля – Мои контакты
- Вызовы → Кто может мне звонить – Мои контакты (или Никто, если хотите).
- Вызовы → Peer-to-peer – Мои контакты (или Никто, если вы хотите не сообщать свой IP-адрес вызывающим абонентам).
- Пересылка сообщений → Кто может добавлять ссылку на мой аккаунт при отправке моих сообщений – Мои контакты.
Нацполиция также советует настроить защиту аккаунта:
- Установите пароль для разблокировки входа в Telegram
- Включите Автоблокировку Телеграмм на 1 минуту или 5 минут
- Включи двухфакторную аутентификацию для своей учетной записи
Для безопасности IP-адреса полиция рекомендует использовать сервисы VPN.
Напомним, в Украине запускают систему поиска местопребывания людей, которые позвонили в экстренные службы.
Читайте также: