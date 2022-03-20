Как безопасно пользоваться Telegram: инструкция от Нацполиции

Как безопасно пользоваться Telegram: инструкция от Нацполиции

Мессенджер стал одной из самых больших платформ для распространения новостей и общения.

С начала войны Telegram стал одной из самых больших платформ для распространения новостей и общения.

Национальная полиция Украины опубликовала инструкцию, как безопасно использовать мессенджер и защитить свои данные.

Установите конфиденциальность учетной записи. Заходи в раздел "Приватность и безопасность" или "Конфиденциальность" и меняйте настройки, как указано ниже:

Номер телефона → Кто может видеть номер телефона – Никто

Номер телефона → Кто может найти по номеру – Мои контакты

Последняя активность → Кто может видеть время моей последней активности – Никто

Фотографии профиля → Кто может видеть фото и видео моего профиля – Мои контакты

Вызовы → Кто может мне звонить – Мои контакты (или Никто, если хотите).

Вызовы → Peer-to-peer – Мои контакты (или Никто, если вы хотите не сообщать свой IP-адрес вызывающим абонентам).

Пересылка сообщений → Кто может добавлять ссылку на мой аккаунт при отправке моих сообщений – Мои контакты.

Нацполиция также советует настроить защиту аккаунта:

Установите пароль для разблокировки входа в Telegram Включите Автоблокировку Телеграмм на 1 минуту или 5 минут Включи двухфакторную аутентификацию для своей учетной записи

Для безопасности IP-адреса полиция рекомендует использовать сервисы VPN.

Напомним, в Украине запускают систему поиска местопребывания людей, которые позвонили в экстренные службы.

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