Як допомогти дитині, яка загубилася: головне без паніки

В цей складний для України час додатковим стресом для будь-якої сім'ї стає ситуація, коли в метушні загубилася дитина. Тому ТСН.ua розповідає, як допомогти дитині, яка загубилася, та як знайти загублену дитину.

Побачили маленьку дитину без дорослих: що робити

Насамперед потрібно переконатися, що дитина дійсно сама. Батьки могли десь на хвилинку відійти. Краще запитати в оточуючих, чи вони не бачили, з ким ця дитина перебувала. Якщо ніхто нікого не бачив поряд з дитиною, підійдіть до неї і спокійно запитайте, де батьки або дорослі, які супроводжували її, коли вона бачила їх востаннє. Відведіть малечу у безпечне місце (це може бути кімната поліції, зал очікування, волонтерський центр. Краще, якщо це місце знаходиться недалеко, якщо раптом батьки незабаром знайдуться. Зверніться до представників місцевої влади (можна їм зателефонувати) та розкажіть все, що ви знаєте про дитину.

Поради батькам, щоб дитина не загубилася

Варто заздалегідь придумати особистий план, як діяти дитині в разі, коли вона загубилася. Визначте місце, яке добре знає дитина, і куди вона зможе самостійно дістатися. Якщо ваша дитина ще надто маленька і не може запам'ятати всі деталі, обов'язково зробіть нашивки на верхній одяг, штани чи шапку з вашими контактними даними, ПІБ дитини, телефонними номерами. Якщо у малечі є свій телефон чи смарт-годинник, не забудьте увімкнути в цих пристроях геолокацію. Так ви зможете відстежувати дитину за допомогою спеціальних застосунків.

Що робити, якщо дитина вже загубилася

Насамперед, не панікуйте. В такій ситуації потрібно зібратися з думками і діяти чітко та злагоджено. Постарайтеся згадати, де ви бачили дитину востаннє. Якщо є така змога, зателефонуйте їй на телефон. Попросіть знайомого, родича залишитися на місці на той випадок, якщо дитина повернеться сама. Попитайте людей навколо, чи вони не бачили малечі. Назвіть в чому вона була одягнена, як вона виглядає. За можливості покажіть фото на телефоні. Якщо є така можливість, дайте оголошення через гучномовець. Зателефонуйте 102 чи повідомте в найближче відділення поліції.

Також нещодавно волонтерами було створено спеціальний Telegram-канал "Пошук зниклих", який допомагає оперативно знайти інформацію про дітей, яких вже знайшли. Також тут можна подати оголошення про зникнення дитини. Для того, щоб отримати допомогу, потрібно надати наступну інформацію:

прізвище і ім'я дитини;

дату і рік народження;

обставини, за яких загубилася дитина;

дату чи час, коли ви востаннє спілкувалися;

свій номер телефону для контакту.

Також ця база допомагає знайти дорослу людину, з якою був втрачений зв'язок.

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