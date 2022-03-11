Як допомогти дитині, яка загубилася: головне без паніки

В цей складний для України час додатковим стресом для будь-якої сім'ї стає ситуація, коли в метушні загубилася дитина. Тому ТСН.ua розповідає, як допомогти дитині, яка загубилася, та як знайти загублену дитину.
Побачили маленьку дитину без дорослих: що робити
- Насамперед потрібно переконатися, що дитина дійсно сама. Батьки могли десь на хвилинку відійти. Краще запитати в оточуючих, чи вони не бачили, з ким ця дитина перебувала.
- Якщо ніхто нікого не бачив поряд з дитиною, підійдіть до неї і спокійно запитайте, де батьки або дорослі, які супроводжували її, коли вона бачила їх востаннє.
- Відведіть малечу у безпечне місце (це може бути кімната поліції, зал очікування, волонтерський центр. Краще, якщо це місце знаходиться недалеко, якщо раптом батьки незабаром знайдуться.
- Зверніться до представників місцевої влади (можна їм зателефонувати) та розкажіть все, що ви знаєте про дитину.
Поради батькам, щоб дитина не загубилася
- Варто заздалегідь придумати особистий план, як діяти дитині в разі, коли вона загубилася.
- Визначте місце, яке добре знає дитина, і куди вона зможе самостійно дістатися.
- Якщо ваша дитина ще надто маленька і не може запам'ятати всі деталі, обов'язково зробіть нашивки на верхній одяг, штани чи шапку з вашими контактними даними, ПІБ дитини, телефонними номерами.
- Якщо у малечі є свій телефон чи смарт-годинник, не забудьте увімкнути в цих пристроях геолокацію. Так ви зможете відстежувати дитину за допомогою спеціальних застосунків.
Що робити, якщо дитина вже загубилася
- Насамперед, не панікуйте. В такій ситуації потрібно зібратися з думками і діяти чітко та злагоджено.
- Постарайтеся згадати, де ви бачили дитину востаннє. Якщо є така змога, зателефонуйте їй на телефон.
- Попросіть знайомого, родича залишитися на місці на той випадок, якщо дитина повернеться сама.
- Попитайте людей навколо, чи вони не бачили малечі. Назвіть в чому вона була одягнена, як вона виглядає. За можливості покажіть фото на телефоні.
- Якщо є така можливість, дайте оголошення через гучномовець.
- Зателефонуйте 102 чи повідомте в найближче відділення поліції.
Також нещодавно волонтерами було створено спеціальний Telegram-канал "Пошук зниклих", який допомагає оперативно знайти інформацію про дітей, яких вже знайшли. Також тут можна подати оголошення про зникнення дитини. Для того, щоб отримати допомогу, потрібно надати наступну інформацію:
- прізвище і ім'я дитини;
- дату і рік народження;
- обставини, за яких загубилася дитина;
- дату чи час, коли ви востаннє спілкувалися;
- свій номер телефону для контакту.
Також ця база допомагає знайти дорослу людину, з якою був втрачений зв'язок.
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