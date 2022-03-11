Как помочь потерявшемуся ребенку: главное без паники

В это сложное для Украины время дополнительным стрессом для любой семьи становится ситуация, когда в суматохе потерялся ребенок. Поэтому ТСН.ua рассказывает, как помочь потерявшемуся ребенку и как найти потерянного ребенка.

Увидели маленького ребенка без взрослых: что делать

Прежде нужно убедиться, что ребенок действительно сам. Родители могли где-нибудь на минутку отойти. Лучше спросить у окружающих, не видели ли они, с кем этот ребенок находился. Если никто никого не видел рядом с ребенком, подойдите к нему и спокойно спросите, где родители или взрослые, сопровождавшие его, когда он видел их в последний раз. Отведите малышей в безопасное место (это может быть комната полиции, ожидающий зал, волонтерский центр. Лучше, если это место находится недалеко, если вдруг родители вскоре найдутся. Обратитесь к представителям местной власти (можно им позвонить по телефону) и расскажите все, что вы знаете о ребенке.

Советы родителям, чтобы ребенок не потерялся

Следует заранее придумать личный план, как действовать ребенку в случае, когда он потерялся. Определите место, которое хорошо знает ребенок, и куда он сможет самостоятельно добраться. Если ваш ребенок еще слишком маленький и не может запомнить все детали, обязательно сделайте нашивки на верхнюю одежду, брюки или шапку с вашими контактными данными, ФИО ребенка, телефонными номерами. Если у малышей есть свой телефон или смарт-часы, не забудьте включить в этих устройствах геолокацию. Так вы сможете отслеживать ребенка с помощью специальных приложений.

Что делать, если ребенок уже потерялся

Прежде всего, не паникуйте. В такой ситуации нужно собраться с мыслями и действовать четко и слаженно. Постарайтесь вспомнить, где вы видели ребенка в последний раз. Если есть возможность, позвоните ей на телефон. Попросите знакомого, родственника остаться на месте на случай, если ребенок вернется сам. Спросите людей вокруг, не видели ли они малыша. Назовите, в чем она была одета, как она выглядит. По возможности, покажите фото на телефоне. Если есть возможность, дайте объявление через громкоговоритель. Позвоните по телефону 102 или сообщите в ближайшее отделение полиции.

Также недавно волонтерами был создан специальный Telegram-канал " Поиск пропавших ", помогающий оперативно найти информацию о детях, которых уже нашли. Также здесь можно подать объявление об исчезновении ребенка. Для того чтобы получить помощь, нужно предоставить следующую информацию:

фамилия и имя ребенка;

дату и год рождения;

обстоятельства, при которых потерялся ребенок;

дату или время, когда вы последний раз общались;

номер телефона для контакта.

Также эта база помогает найти взрослого человека, с которым была потеряна связь.

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