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Как помочь потерявшемуся ребенку: главное без паники

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Как помочь потерявшемуся ребенку: главное без паники

Как помочь потерявшемуся ребенку / УНИАН

В это сложное для Украины время дополнительным стрессом для любой семьи становится ситуация, когда в суматохе потерялся ребенок. Поэтому ТСН.ua рассказывает, как помочь потерявшемуся ребенку и как найти потерянного ребенка.

Увидели маленького ребенка без взрослых: что делать

  1. Прежде нужно убедиться, что ребенок действительно сам. Родители могли где-нибудь на минутку отойти. Лучше спросить у окружающих, не видели ли они, с кем этот ребенок находился.
  2. Если никто никого не видел рядом с ребенком, подойдите к нему и спокойно спросите, где родители или взрослые, сопровождавшие его, когда он видел их в последний раз.
  3. Отведите малышей в безопасное место (это может быть комната полиции, ожидающий зал, волонтерский центр. Лучше, если это место находится недалеко, если вдруг родители вскоре найдутся.
  4. Обратитесь к представителям местной власти (можно им позвонить по телефону) и расскажите все, что вы знаете о ребенке.

Советы родителям, чтобы ребенок не потерялся

  1. Следует заранее придумать личный план, как действовать ребенку в случае, когда он потерялся.
  2. Определите место, которое хорошо знает ребенок, и куда он сможет самостоятельно добраться.
  3. Если ваш ребенок еще слишком маленький и не может запомнить все детали, обязательно сделайте нашивки на верхнюю одежду, брюки или шапку с вашими контактными данными, ФИО ребенка, телефонными номерами.
  4. Если у малышей есть свой телефон или смарт-часы, не забудьте включить в этих устройствах геолокацию. Так вы сможете отслеживать ребенка с помощью специальных приложений.

Что делать, если ребенок уже потерялся

  1. Прежде всего, не паникуйте. В такой ситуации нужно собраться с мыслями и действовать четко и слаженно.
  2. Постарайтесь вспомнить, где вы видели ребенка в последний раз. Если есть возможность, позвоните ей на телефон.
  3. Попросите знакомого, родственника остаться на месте на случай, если ребенок вернется сам.
  4. Спросите людей вокруг, не видели ли они малыша. Назовите, в чем она была одета, как она выглядит. По возможности, покажите фото на телефоне.
  5. Если есть возможность, дайте объявление через громкоговоритель.
  6. Позвоните по телефону 102 или сообщите в ближайшее отделение полиции.

Также недавно волонтерами был создан специальный Telegram-канал " Поиск пропавших ", помогающий оперативно найти информацию о детях, которых уже нашли. Также здесь можно подать объявление об исчезновении ребенка. Для того чтобы получить помощь, нужно предоставить следующую информацию:

  • фамилия и имя ребенка;
  • дату и год рождения;
  • обстоятельства, при которых потерялся ребенок;
  • дату или время, когда вы последний раз общались;
  • номер телефона для контакта.

Также эта база помогает найти взрослого человека, с которым была потеряна связь.

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