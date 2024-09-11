Як розвиватиметься війна — відповідь дав головнокомандувач

Є багато моментів, які будуть впливати на те, що буде далі.

Третій рік повномасштабної війни викликає у багатьох українців питання про майбутнє: що буде далі на фронті і яка там нині ситуація. Прогноз на наступні місяці озвучив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він також пояснив, чому мобілізованих військових навчають менше, ніж планувалося або хотілося б.

Про події розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

· Військова ситуація на фронті:

Третій рік війни, і кількість запитань про її закінчення не зменшується. Війна продовжується під впливом багатьох факторів, включно з постачанням зброї від західних партнерів. Сирський підкреслює, що затримки у постачанні військової допомоги США призвели до дефіциту боєприпасів, що стало причиною невдач на полі бою та зниження морального духу.

· Операції на території Росії:

Сирський обґрунтував проведення операцій на території РФ такими цілями: зупинити Росію від використання Курська для нових наступів, відтягнути сили з інших напрямків, створити зону безпеки та зупинити обстріли цивільних об'єктів України. Ці операції також спрямовані на підняття морального духу українських військових та суспільства.

· Самостійність України в ударах по Росії:

Україна, попри обмеження від союзників, навчилася самостійно завдавати ударів по російських військових об'єктах. Важливу роль у цьому відіграє розвиток власних озброєнь, таких як ракета-дрон "Паляниця", яку презентували на День Незалежності України.

· Нові українські озброєння:

"Паляниця" — це унікальна розробка, яка поєднує характеристики ракети та безпілотника. Її технічні дані залишаються засекреченими, проте відомо, що вона здатна вражати російські аеродроми, зокрема бази, звідки вилітають літаки з ракетами "Кинджал".

· Успіхи українських випробувань:

27 серпня 2024 року відбулося успішне випробування української балістичної ракети. За словами Михайла Подоляка, її дальність становить 600-700 км, що дає можливість вражати об'єкти глибоко на території Росії.

· Прогнози на найближчі 6 місяців:

Сирський визнав, що точно спрогнозувати розвиток подій на такий термін важко, але запевнив, що Україна планує активні бойові дії. Увага приділяється підготовці нових бригад, які отримують нове озброєння та техніку.

· Мобілізація в Україні:

Мобілізація залишається важливим елементом для підтримки бойової готовності. Сирський визнав, що деякі новобранці після короткого тренування не завжди готові до бою, але додаткове навчання спрямоване на виправлення цієї ситуації.

· Операції у Курській області: