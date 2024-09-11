Як розвиватиметься війна — відповідь дав головнокомандувач

Є багато моментів, які будуть впливати на те, що буде далі.
Третій рік повномасштабної війни викликає у багатьох українців питання про майбутнє: що буде далі на фронті і яка там нині ситуація. Прогноз на наступні місяці озвучив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він також пояснив, чому мобілізованих військових навчають менше, ніж планувалося або хотілося б.
Про події розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.
· Військова ситуація на фронті:
- Третій рік війни, і кількість запитань про її закінчення не зменшується. Війна продовжується під впливом багатьох факторів, включно з постачанням зброї від західних партнерів. Сирський підкреслює, що затримки у постачанні військової допомоги США призвели до дефіциту боєприпасів, що стало причиною невдач на полі бою та зниження морального духу.
· Операції на території Росії:
- Сирський обґрунтував проведення операцій на території РФ такими цілями: зупинити Росію від використання Курська для нових наступів, відтягнути сили з інших напрямків, створити зону безпеки та зупинити обстріли цивільних об'єктів України. Ці операції також спрямовані на підняття морального духу українських військових та суспільства.
· Самостійність України в ударах по Росії:
- Україна, попри обмеження від союзників, навчилася самостійно завдавати ударів по російських військових об'єктах. Важливу роль у цьому відіграє розвиток власних озброєнь, таких як ракета-дрон "Паляниця", яку презентували на День Незалежності України.
· Нові українські озброєння:
- "Паляниця" — це унікальна розробка, яка поєднує характеристики ракети та безпілотника. Її технічні дані залишаються засекреченими, проте відомо, що вона здатна вражати російські аеродроми, зокрема бази, звідки вилітають літаки з ракетами "Кинджал".
· Успіхи українських випробувань:
- 27 серпня 2024 року відбулося успішне випробування української балістичної ракети. За словами Михайла Подоляка, її дальність становить 600-700 км, що дає можливість вражати об'єкти глибоко на території Росії.
· Прогнози на найближчі 6 місяців:
- Сирський визнав, що точно спрогнозувати розвиток подій на такий термін важко, але запевнив, що Україна планує активні бойові дії. Увага приділяється підготовці нових бригад, які отримують нове озброєння та техніку.
· Мобілізація в Україні:
- Мобілізація залишається важливим елементом для підтримки бойової готовності. Сирський визнав, що деякі новобранці після короткого тренування не завжди готові до бою, але додаткове навчання спрямоване на виправлення цієї ситуації.
· Операції у Курській області:
- Українська операція в Курській області має на меті зупинити нові російські наступи та послабити їхню здатність завдавати ударів по Україні. Президент Зеленський повідомив, що за місяць операцій Росія втратила шість тисяч солдатів.
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Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський в інтерв'ю CNN зазначив, що українські війська планують використовувати західне озброєння для ударів по російських ракетних комплексах, які постійно атакують українські населені пункти.
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