Якість або кількість: експерт про співвідношення озброєнь України та РФ

Росія досі має перевагу порівняно з Україною, у танках та авіації і не тільки.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов, коментуючи статтю Bloomberg, що Україна наздогнала Росію за кількістю танків.

"Bloomberg не порахував танки 1-го, 2-го армійських корпусів (корпуси так званих "ДНР" і "ЛНР"), які зараз влилися до 8-ї загальновійськової армії. Не порахував танки резерву РФ. Жодної переваги в танках немає, навпаки, перевага у танках на російській стороні", – зазначив Жданов.

За його словами, у окупантів теж є перевага в авіації та кількості ракет. За кількістю стволів артилерії Росія перевершує Україну в кілька разів, за бойовими броньованими машинами – теж у кілька разів.

"Ми сьогодні творимо нові постулати військової науки, коли меншою кількістю військ атакують більшу кількість військ. Тобто ми ламаємо шаблон класичної наступальної або контрнаступальної операції. Засобів розмінування мінних полів дуже мало. Захід досі неспроможний усвідомити масштаби цієї війни. Що це не маленький збройний конфлікт, це величезна регіональна війна. Тому якість, на жаль, не може поки що перемогти кількість", — підсумував експерт.

Раніше у виданні Bloomberg з'явилася стаття, що Росія нібито починає втрачати перевагу у тяжкій техніці на полі бою, а Україна наздоганяє Росію за кількістю танків. Крім того, скоротився розрив у кількості артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан, коментуючи цю статтю, заявив, що Україні ще далеко до танкового паритету з РФ. Адже окупанти виробляють щомісяця нові танки та мають запаси ще з часів СРСР.

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