Який мобілізаційний резерв України: The Financial Times назвало цифру

За підрахунками видання, 1,2 млн українців уже мобілізовані або пішли на фронт добровольцями.

Мобілізаційний резерв України на сьогодні становить 3,7 млн людей. А загальна кількість громадян чоловічої статі віком від 25 до 60 років – 11,1 млн.

Про це йдеться в інфографіці в матеріалі видання The Financial Times.

У статті йдеться, що російське вторгнення до України стало війною на виснаження з лінією фронту, що простягається на понад 1000 км – від південної Херсонської області до Харківської на північному сході.

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Військові чиновники, солдати та аналітики кажуть, що наступні кілька місяців стануть критичною фазою у війні, оскільки Україна намагатиметься стабілізувати свою оборону та зміцнити позиції на сході на випадок, якщо новообраний президент США Дональд Трамп змусить її розпочати переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

Україна сподівається сповільнити наступ ворога та перехопити ініціативу до того часу, коли Трамп вступить на посаду, оскільки, як вважають високопосадовці, докази того, що українці "борці" та "переможці", допоможуть переконати нового президента США підтримувати їх.

Але українські чиновники визнають, що їм важко стримувати більшу та краще оснащену російську армію через нестачу живої сили, і мають плани призвати додаткових бійців, хоча зусиллям із залучення новобранців заважає безстрокова військова служба.

Так, видання опублікувало інфографіку, де вказано, що мобілізаційний резерв України на сьогодні становить 3,7 млн осіб. Загальна кількість чоловіків-громадян України віком від 25 до 60 років – 11,1 млн. З них:

1,2 млн вже мобілізовані або пішли на фронт добровольцями;

2,9 млн проживають на окупованих територіях;

1,3 млн виїхали за кордон;

600 тис. заброньовані;

1,5 млн непридатні до військової служби,

решта 3,7 млн – чоловіки, яких можна мобілізувати. Із цієї кількості 900 тис. чоловіків не зареєстровані у жодних реєстрах.

Мобілізаційний резерв України станом на листопад 2024 року/ Інфографіка: The Financial Times

Нагадаємо, видання The New York Times у своїй статті повідомило, що втрати серед ЗСУ сягають 57 тисяч. Це половина від російських втрат, однак це суттєва кількість для меншої за чисельністю країни.

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