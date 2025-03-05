Юсов розповів, скільки тіл українських військових вдалося повернути додому

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вдалося повернути тіла 7017 українських військових, які загинули в боях за країну.

Про це на пресконференції у Києві заявив заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов, передає Інтерфакс-Україна.

“Станом на 14 лютого повернуто тіла 7 тисяч 17 українських захисників”, – повідомив Юсов.

Він підкреслив, що робота з повернення загиблих триває постійно, і цей процес є одним із пріоритетних напрямків діяльності штабу.

Нагадаємо, армія Російської Федерації веде підготовку до наступного масованого ракетного удару по Україні. Втім, наразі окупанти змінили тактику, а тому їхні удари стали більш концентровані.

Читайте також: