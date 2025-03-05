Юсов розповів, скільки тіл українських військових вдалося повернути додому

Україна продовжує повертати тіла загиблих воїнів та полоненних.
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вдалося повернути тіла 7017 українських військових, які загинули в боях за країну.
Про це на пресконференції у Києві заявив заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов, передає Інтерфакс-Україна.
“Станом на 14 лютого повернуто тіла 7 тисяч 17 українських захисників”, – повідомив Юсов.
Він підкреслив, що робота з повернення загиблих триває постійно, і цей процес є одним із пріоритетних напрямків діяльності штабу.
Нагадаємо, армія Російської Федерації веде підготовку до наступного масованого ракетного удару по Україні. Втім, наразі окупанти змінили тактику, а тому їхні удари стали більш концентровані.
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