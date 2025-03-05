Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Юсов розповів, скільки тіл українських військових вдалося повернути додому

Юсов розповів, скільки тіл українських військових вдалося повернути додому

Україна продовжує повертати тіла загиблих воїнів. / pexels

Україна продовжує повертати тіла загиблих воїнів та полоненних.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вдалося повернути тіла 7017 українських військових, які загинули в боях за країну.

Про це на пресконференції у Києві заявив заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов, передає Інтерфакс-Україна.

“Станом на 14 лютого повернуто тіла 7 тисяч 17 українських захисників”, – повідомив Юсов.

Він підкреслив, що робота з повернення загиблих триває постійно, і цей процес є одним із пріоритетних напрямків діяльності штабу.

Нагадаємо, армія Російської Федерації веде підготовку до наступного масованого ракетного удару по Україні. Втім, наразі окупанти змінили тактику, а тому їхні удари стали більш концентровані.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація