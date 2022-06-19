За кордоном перебувають 650 тисяч українських учнів - Шкарлет

Під окупацією російських загарбників перебуває понад тисяча шкіл України.

Від початку повномасштабної війни і до сьогодні 651 тис. дітей шкільного віку виїхала за межі України, а під російською окупацією опинилися 1 174 школи.

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет в інтервʼю ​​"Суспільному".

​​"Від 24-го лютого ми оголосили вимушені канікули на два тижні. З 14 березня МОН розповсюдило рекомендаційний лист і майже 12 800 шкіл розпочали навчання. Так, в змішаному режимі. Були регіони, в яких взагалі не можна було організовувати освітній процес. Це прифронтові області. Але навіть на окупованих територіях ми все одно розпочали роботу", - зазначив він.

Також він повідомив, що у тимчасово окупованому Херсоні із 60 директорів шкіл тільки двоє погодились працювати з окупантами.

"Більшість шкіл все одно будуть продовжувати освітній процес за українськими стандартами. Ми на зв'язку з освітянами, з директорами обласних департаментів освіти, в тому числі й по військовим адміністраціям, де є тимчасово окуповані території. Намагаємось напрацювати такий механізм, який би зробив освітній процес безпечним", - сказав міністр.

Шкарлет повідомив, що на сьогодні 29 закладів вищої освіти, 40 закладів фахової передвищої освіти й 65 відокремлених структурних підрозділів переїхали з тимчасово окупованих територій, або з місць, де ведуться активні бойові дії.

Нагадаємо, у школах Миколаєва заборонять російську мову.

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