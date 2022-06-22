"Загроза оточення": Арестович розповів про "великі проблеми" для ЗСУ під Сєверодонецьком та Лисичанськом

"Загроза оточення": Арестович розповів про "великі проблеми" для ЗСУ під Сєверодонецьком та Лисичанськом

Зараз загарбники намагаються закрити в оточенні українські сили у Золотому та Гірському.

На Ізюмсько-Слов'янському напрямку тривають бої місцевого значення, а от у районі Сєверодонецька та Лисичанська у ЗСУ є проблеми і навіть – загроза оточення.

Про це розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

З Ізюмсько-Слов'янському напрямку, як "безперспективного", росіяни перекинули сили на Луганщину – під Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Йдеться щонайменше про дві батальйонні тактичні групи (БТГр). Росіяни намагалимя форсувати Сіверський Дінець у районі Сіверська, але поки безуспішно.

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"У нас великі проблеми під Сєверодонецьком та Лисичанськом. Вони кинули не менше трьох БТГр на цьому напрямку. Але оскільки там війська настільки виснажені, навіть це є дуже вагомою гирею на ваги... І ця гира спрацювала", – сказав Арестович.

Зараз загарбники намагаються закрити в оточенні українські сили у Золотому та Гірському.

"І загроза цього закриття реальна", – визнав представник ОП.

Зараз російські війська кинули сили на низку населених пунктів на південь від Сєверодонецька та Лисичанська, намагаючись цим створити маленькі тактичні оточення.

"Вони кинулися на Білу гору, Борівське, на Сиротине (це вже безпосередньо під Сєвєродонецьком та Лисичанськом). Там теж тривають місцеві бої, які становлять певну небезпеку. Метьолкіне ми втратили під Сєвєродонецьком", – каже Арестович.

За його словами, є передумови до тактичного успіху у російських військ під Лисичанськом. Арестович уточнив, що наразі загроза оточення по великому рахунку є, але росіяни поки не зможуть її реалізувати.

Раніше Олексій Арестович наполегливо радив мешканцям Києва декілька наступних днів ходити в укриття під час тривоги.

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