Залужний впевнений, що український прапор майорітиме над кожним деокупованим містом.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував щемливе відео, присвячене річниці звільнення Херсона. Він подякував військовим та місцевим жителям "за сміливість та рішучість".

Відео, як захисники звільняли місто, розмістив на офіціційній сторінці у телеграм.

"11 листопада - річниця визволення Херсону. День, коли українська армія звільнила місто від російських окупантів. Сьогодні, коли жовто-блакитний прапор майорить над Херсоном, ми продовжуємо рішуче битися та захищати нашу землю. Вірю, що разом ми обовʼязково переможемо", - йдеться у привітанні Залужного.

На кадрах показані, як ЗСУ заходили до міста і яка тепло їх зустрічали місцеві.

Залужний привітав херсонців із річницею звільнення міста щемливим відео

Нагадаємо, що із річницею звільнення Херсона привітав голова розвідки Кирило Буданов.

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