"Заспокойтеся, все під контролем": голова розвідки про загрозу нападу Білорусі

"Заспокойтеся, все під контролем": голова розвідки про загрозу нападу Білорусі

Голова ГУР запевнив, що жодної загрози з білоруського боку наразі немає.

Наразі українська розвідка не бачить загрози вторгнення білоруських військ на нашу державу.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"На даному етапі жодної загрози з білоруського боку немає – це я з абсолютною впевненістю можу вам сказати. Заспокойтеся, ситуація під контролем. У Білорусі тривають і військові збори, і навчання, і укріплення кордону. Відбувається зараз цілий комплекс дій воєнного призначення. Але вони не направлені на ведення бойовивих дій проти України на даному етапі", – заявив очільник розвідки.

Будавно запевнив, якщо Лукашенко все ж вирішить втрутитися у війну і напасти на Україну, то українські військові про це відразу ж будуть знати та вживатимуть "адекватні дії".

Раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що загроза наступу з Білорусі досі існує.

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