Зеленський виголосить "історичну промову" перед британськими парламентарями

Після виступу Зеленського питань до нього не буде.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 8 березня, зробить звернення до Палати громад Великої Британії.

Президент України виголосить "історичну промову" перед британськими парламентарями за допомогою відеозв'язку о 17:00 за місцевим часом (19:00 за Києвом), повідомляє Sky News.

"Кожен парламентар хоче безпосередньо почути президента, який буде звертатися до нас з України в онлайн режимі, тому це важлива можливість для Палати громад", - зазначив спікер Палати громад сер Ліндсі Хойл.

Після виступу Зеленського питань до нього не буде.

Раніше президент Володимир Зеленський звернувся до європейців із закликом виходити на вулиці своїх міст і підтримувати Україну у війні з Росією. За словами президента, якщо українська держава завалиться, то впаде і вся Європа.

Втрати Росії станом на 7 березня 2022 року / ТСН.ua