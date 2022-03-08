Зеленський відкликає українських миротворців з усього світу для відсічі РФ

Зеленський відкликає українських миротворців з усього світу для відсічі РФ

Високопрофесійні українські військові з усіх місій у світі повернуться додому разом з обладнанням.

Президент Володимир Зеленський відкликає українських миротворців з усіх місій у світі.

Про це розповів заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга у Facebook.

"Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення відкликати українських миротворців, високопрофесійних військових, з усіх місій у світі. Разом з обладнанням. Для посилення вже зараз нашої армії у відсічі російській агресії", — написав Сибіга.

Також він опублікував текст указу.