Зеленський відповів на петицію про виїзд чоловіків за кордон

Зеленський відповів на петицію про виїзд чоловіків за кордон

Президент України Володимир Зеленський прокоментував петицію, у якій пропонують скасувати заборону виїзду чоловіків призовного віку за кордон.

Президент уже доручив прем'єрові Денису Шмигалю взяти до роботи питання, підняті у ній.

Про це повідомляє Офіс президента.

Президент підкреслив, що українці дійсно, згідно з Конституцією України, можуть вільно покидати її межі. Але зараз в країні запроваджений воєнний стан, який і є винятком з закону. І скасувати ці обмеження можна буде лише по завершенні дії воєнного стану в нашій державі.

“Я звернувся до прем’єра Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушені в електронній петиції пропозиції, звернувши особливу увагу на дотримання конституційних прав громадян, запобігання і виявлення можливих правопорушень, пов’язаних з корупцією, зокрема серед співробітників прикордонних пунктів пропуску і територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про результати розгляду порушених питань автора електронної петиції буде поінформовано”, - йдеться у повідомленні.

Водночас він звернув увагу на питання пріоритету призову добровольців. Зеленський зауважив, що за це відповідає Кабінет міністрів України.

Нагадаємо, в Україні зібрали потрібну кількість підписів у петиції про скасування заборони на виїзд з території України чоловіків віком від 18 до 60 років.

Раніше Верховна Рада подовжила воєнний стан в Україні до кінця літа. Президент Володимир Зеленський пояснив, чому підписав укази про подовження воєнного стану та мобілізації.

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