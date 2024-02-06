Знищення ракетного катера "Івановєц": учасник спецоперації розповів, як це було

У ніч проти 1 лютого 2024 року воїни спецпідрозділу "Group 13" Головного управління розвідки знищили російський ракетний катер "Івановєц" на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму – внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень і затонув.

Україна атакувала "Івановець" шістьма морськими дронами MAGURA V5 власного виробництва. Вартість втраченого Росією корабля становить орієнтовно $60-70 мільйонів доларів.

Оператор безпілотних літальних апаратів розповів CNN, як морські дрони потопили російський військовий корабель.

Так, за словами військового, який брав участь в організації атаки, під час операції зі знищення "Івановця" було використано десять безпілотників MAGURA V5, шість з яких уразили та зрештою потопили російський військовий корабель.

За словами оператора, безпілотники MAGURA мають довжину всього кілька метрів, але вони мають великий радіус дії – близько 800 кілометрів, що дає його підрозділу свободу запускати свої безпілотники з великих смуг.

Пілот з позивним "13" є членом спецпідрозділу ГУР, який пов'язаний з низкою атак на Крим і на території Росії.

На нічних кадрах спецоперації, видно, як росіяни стріляють у безпілотники, які мчали до "Івановця", перш ніж щонайменше два морських безпілотники вдарили по борту судна, вивівши його з ладу та спричинивши потужні вибухи.

"Ювелірна робота"

"Головне – відчути дрон. Якщо його (пульт управління - ред.) трохи стиснути, то можна втратити контроль над дроном. Я б сказав, що це як робота ювеліра", - каже військовий.

Дрони можуть бути попередньо запрограмовані для довгих "подорожей" Чорним морем.

За його словами, пілот постійно стежить за проходженням безпілотника, причому фінальний наліт на цілі часто контролюється вручну.

"Корисне навантаження (250 кг) дрона можна збільшити до 300 кг. Але в цьому немає потреби. Навіть проти деяких з найсильніших кораблів Чорноморського флоту Москви безпілотники довели свою ефективність", - наголосив "13".

Морські дрони, опинившись на плаву, стають важкою мішенню для захисту росіян.

"Їх досить важко побачити, особливо у відкритому морі. Такий розмір (дрона - ред) ускладнює його контроль через хвилі, але це також ускладнює ворогу уразити нас", – сказав він.

За словами оператора дрона, озброєння на борту російських військових кораблів не було розроблено для захисту від безпілотників, що змушує такі цілі, як "Івановєц", використовувати гармати, які краще підходять для боротьби з іншими кораблями.

На відео атаки видно, як снаряди влучають у воду, коли безпілотники наближаються до "Івановця". Проте боєприпаси не можуть зупинити їх.

"Жоден військовий корабель не може бути таким маневреним, як ці безпілотники", - додав військовий.

"Київ все частіше використовує безпілотники, щоб вирівняти умови гри з Росією, останніми тижнями серія атак безпілотників вражає стратегічні цілі в Росії", - пише видання.

Так, нафтогазова інфраструктура Москви опинилася під загрозою через атаку безпілотника на російський нафтовий термінал приблизно за 100 кілометрів на захід від Санкт-Петербурга.

"Росіяни почали прокидатися вночі під час вибухів. Вони бачать реальну картину війни", - заявив наприкінці січня CNN очільник ГУР Кирило Буданов.

"Саме безпілотники разом з іншими видами передової зброї є найкращим способом для України уникнути втягнення в позиційну війну, де ми не маємо переваги", – зазначив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний минулого тижня у коментарі CNN.

Від моменту захоплення Росією Криму 2014 року і після подальших втрат РФ після їх вторгнення 2022 року – Україна більше немає діючого військового флоту в Чорному морі. Але затоплення "Івановця" – це ще одна перемога України в кампанії проти Чорноморського флоту Росії.

Найпомітнішим з її ударів стала атака на крейсер "Москва" у квітні 2022 року, яка змусила Росію змінити спосіб її діяльності поблизу контрольованих Україною районів.

Нагадаємо, у Мережі показали локацію місця атаки на ракетний катер "Івановєць".

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