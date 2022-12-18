ЗСУ ліквідували за добу майже 600 російських військових - Генштаб

Всього від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 98 тисяч своїх військових.
Збройні сили України за добу знищили ще 590 російських окупантів — загалом від початку повномасштабного вторгення РФ втратила 98 280 військових.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу станом на 18 грудня.
Втрати російської армії:
- 2 987 танків (+2 за минулу добу)
- 5 963 бойових броньованих машин (+5)
- 1 948 артилерійських систем (+1)
- 410 реактивних систем залпового вогню (без змін)
- 211 засобів ППО
- 281 літак
- 264 гелікоптери
- 1 649 дрони (+1)
- 653 крилаті ракети
- 16 кораблів/катерів
- 4 579 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (+2)
- 174 одиниці спеціальної техніки
Раніше Генштаб повідомив, що противник намагається покращити тактичне положення на Лиманському та зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках.
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