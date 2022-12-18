ЗСУ ліквідували за добу майже 600 російських військових - Генштаб

Всього від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 98 тисяч своїх військових.

Збройні сили України за добу знищили ще 590 російських окупантів — загалом від початку повномасштабного вторгення РФ втратила 98 280 військових.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу станом на 18 грудня.

Втрати російської армії:

2 987 танків (+2 за минулу добу)

5 963 бойових броньованих машин (+5)

1 948 артилерійських систем (+1)

410 реактивних систем залпового вогню (без змін)

211 засобів ППО

281 літак

264 гелікоптери

1 649 дрони (+1)

653 крилаті ракети

16 кораблів/катерів

4 579 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (+2)

174 одиниці спеціальної техніки

Раніше Генштаб повідомив, що противник намагається покращити тактичне положення на Лиманському та зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках.

Втрати ворога на 17 грудня: мінус 420 окупантів за добу

Читайте також: