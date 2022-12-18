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ЗСУ ліквідували за добу майже 600 російських військових - Генштаб

ЗСУ ліквідували за добу майже 600 російських військових - Генштаб

Фото: Associated Press

Всього від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 98 тисяч своїх військових.

Збройні сили України за добу знищили ще 590 російських окупантів — загалом від початку повномасштабного вторгення  РФ втратила 98 280 військових.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу станом на 18 грудня.

Втрати російської армії:

  • 2 987 танків (+2 за минулу добу)
  • 5 963 бойових броньованих машин (+5)
  • 1 948 артилерійських систем (+1)
  • 410 реактивних систем залпового вогню (без змін)
  • 211 засобів ППО
  • 281 літак
  • 264 гелікоптери
  • 1 649 дрони (+1)
  • 653 крилаті ракети
  • 16 кораблів/катерів
  • 4 579 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (+2)
  • 174 одиниці спеціальної техніки

Раніше Генштаб повідомив, що противник намагається покращити тактичне положення на Лиманському та зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках.

Втрати ворога на 17 грудня: мінус 420 окупантів за добу

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