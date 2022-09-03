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ЗСУ за пів дня добряче всипали перцю окупантам на Херсонщині: де і що знищено

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ЗСУ за пів дня добряче всипали перцю окупантам на Херсонщині: де і що знищено

Фото: Associated Press

Протягом половини дня 3 вересня українські військові завдали низки влучних ударів по базах, складах і військовій техніці російських окупантів у Херсонській області.

Зокрема, ЗСУ влучили в базування загарбників у Херсоні в готельному комплексі "Загублений світ", що належав гауляйтеру Володимиру Сальдо.

Про влучання повідомив речник ОК "Південь" Владислав Назаров.

Так, станом на 17:00 на Херсонщині ЗСУ покошмарили ворога в таких локаціях:

  • у районі Олешок знищено склад боєприпасів та військову техніку;
  • у Херсонському районі зафіксоване влучання в базування російських військ;
  • у Херсоні – влучання в базування окупантів у готелі "Загублений світ" біля річкового порту;
  • у районі Антонівки – точкові влучання по техніці противника.

Нагадаємо, раніше 3 вересня повідомлялося про низку вибухів у районі річпорту в Херсоні та про пожежу в готелі Сальдо.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1872
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