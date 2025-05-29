ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Авто Світ
Кількість переглядів
219
Час на прочитання
2 хв

Ford відкликає понад мільйон авто через проблему: в чому річ

Відкликання охоплює популярні моделі останніх років. Ford вже відомо про один випадок ДТП, пов’язаний з цією несправністю.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Авто Ford Bronco

Авто Ford Bronco / © Pixabay

Компанія Ford Motor відкликає близько 1,1 млн автомобілів у США через несправність програмного забезпечення. Ця несправність може призвести до того, що камера заднього виду не показуватиме зображення. Це збільшує ризик аварій.

Про це автовиробник повідомив у заяві до Національного управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA), пише Reuters.

Відкликання Ford охоплює деякі моделі авто 2021-2024 років, зокрема:

  • Bronco, F-150, Edge,

  • Escape, Corsair (2023-2024),

  • F-250, F-350, F-450, F-550, F-600 (2023-2024).

Також під дію відкликання підпадають:

  • Expedition (2022-2024),

  • Transit (2022-2025),

  • Mach-E, Lincoln Nautilus (2021-2023),

  • Ranger, Mustang (2024),

  • Navigator (2022-2024).

У NHTSA пояснюють, що проблема у програмному забезпеченні може спричинити затримання, зависання або повну відсутність зображення з камери.

Ford повідомила, що їй відомо про один випадок незначної ДТП, пов’язаної з цією несправністю, яка призвела до пошкодження майна.

У січні NHTSA звернулося до Ford після того, як отримало понад 30 скарг на задні камери в моделях F-150 2021-2023 років. У квітні інженери компанії змогли відтворити проблему в авто та пов’язати її з конкретними версіями програмного забезпечення.

Дилери планують оновити ПЗ автомобілів дистанційно — за допомогою «повітряного» оновлення. Це програмне забезпечення керує мультимедійною системою авто, зокрема застосунками та картами.

Повідомлення про потенційну загрозу мають надійти власникам поштою до 16 червня, а друге повідомлення із доступністю вирішення проблеми — пізніше цього року.

У квітні Ford оголосила ще два відкликання у США через проблеми з камерами заднього виду — загалом близько 289 тис. авто. У цих випадках компанія повністю замінюватиме камери.

Нагадаємо, у січні компанія Kia America оголосила про відкликання понад 80 тис. автомобілів у США через виявлену проблему з проводкою під переднім пасажирським сидінням.

У лютому автоконцерн Toyota відкликав понад 40 тис. авто моделей Camry, Tacoma і Lexus через потенційно пошкоджені ремені безпеки.

А в березні компанія Tesla вирішила відкликати 46 096 автомобілів Cybertruck у США через дефект зовнішньої панелі, яка могла відірватися під час руху.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
219
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie