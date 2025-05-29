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Ford відкликає понад мільйон авто через проблему: в чому річ
Відкликання охоплює популярні моделі останніх років. Ford вже відомо про один випадок ДТП, пов’язаний з цією несправністю.
Компанія Ford Motor відкликає близько 1,1 млн автомобілів у США через несправність програмного забезпечення. Ця несправність може призвести до того, що камера заднього виду не показуватиме зображення. Це збільшує ризик аварій.
Про це автовиробник повідомив у заяві до Національного управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA), пише Reuters.
Відкликання Ford охоплює деякі моделі авто 2021-2024 років, зокрема:
Bronco, F-150, Edge,
Escape, Corsair (2023-2024),
F-250, F-350, F-450, F-550, F-600 (2023-2024).
Також під дію відкликання підпадають:
Expedition (2022-2024),
Transit (2022-2025),
Mach-E, Lincoln Nautilus (2021-2023),
Ranger, Mustang (2024),
Navigator (2022-2024).
У NHTSA пояснюють, що проблема у програмному забезпеченні може спричинити затримання, зависання або повну відсутність зображення з камери.
Ford повідомила, що їй відомо про один випадок незначної ДТП, пов’язаної з цією несправністю, яка призвела до пошкодження майна.
У січні NHTSA звернулося до Ford після того, як отримало понад 30 скарг на задні камери в моделях F-150 2021-2023 років. У квітні інженери компанії змогли відтворити проблему в авто та пов’язати її з конкретними версіями програмного забезпечення.
Дилери планують оновити ПЗ автомобілів дистанційно — за допомогою «повітряного» оновлення. Це програмне забезпечення керує мультимедійною системою авто, зокрема застосунками та картами.
Повідомлення про потенційну загрозу мають надійти власникам поштою до 16 червня, а друге повідомлення із доступністю вирішення проблеми — пізніше цього року.
У квітні Ford оголосила ще два відкликання у США через проблеми з камерами заднього виду — загалом близько 289 тис. авто. У цих випадках компанія повністю замінюватиме камери.
Нагадаємо, у січні компанія Kia America оголосила про відкликання понад 80 тис. автомобілів у США через виявлену проблему з проводкою під переднім пасажирським сидінням.
У лютому автоконцерн Toyota відкликав понад 40 тис. авто моделей Camry, Tacoma і Lexus через потенційно пошкоджені ремені безпеки.
А в березні компанія Tesla вирішила відкликати 46 096 автомобілів Cybertruck у США через дефект зовнішньої панелі, яка могла відірватися під час руху.