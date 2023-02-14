Німеччина наразі не розглядає надання Україні винищувачів

У німецькому МЗС повідомили, що зараз не ведуть дебати про літаки для ЗСУ.

Уряд Німеччини поки що не розглядає питання передавання винищувачів для України.

Про це повідомиляє видання Bild із посиланням на міністерку закордонних справ ФРН Анналену Бербок.

"Це не є предметом наших дебатів", – зазначила вона в понеділок, 13 лютого, під час візиту в Гельсінкі.

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Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький наголосив, що Україна не переможе Росію без солідарності Заходу Також нещодавно ми повідомляли, що Варшава може надати Україні бойові літаки F-16 чи МіГ-29. Це можливо в межах НАТО чи вужчої коаліції.

Додамо, що після візиту президента Зеленського до Британії, прем'єр-міністр Сполученого Королівства Ріші Сунак доручив міністру оборони Бену Воллесу вивзначити, які винищувачі Лондон потенційно може надати Україні.

Низка країн НАТО не виключає передавання Україні західних літаків, проте для цього повинен бути створений альянс, як і в випадку з танками. Генсек НАТО Єнс Столтенберг у понеділок, 13 лютого, заявив, що навіть у разі передавання Україні літаків Альянс не братиме участі у війні проти Росії, але допомагатиме ЗСУ.

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