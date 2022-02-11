11-річна гімнастка з Одещини встановила світовий рекорд Гіннеса

Дівчинці вдалося подолати 20-метровий шлях у потрійній складці за 10,49 секунди.

11-річна українка Софія Тепла стала світовою рекордсменкою. Жителька Подільська, що на Одещині, потрапила до Книги рекордів Гіннеса, коли в італійському Мілані показала найшвидший час проходження 20-метрівки у потрійній гімнастичній складці.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 11 лютого.

Це неймовірно складна гімнастична вправа, коли людина прогинає тіло назад аж до того моменту, поки ноги не торкнуться голови і котиться вперед на великій швидкості. Софія пройшла дистанцію менше, ніж за 11 секунд та побила попередній рекорд китаянки, яка витратила на це майже на три секунди більше. І вже після дистанції Софійка отримала сертифікат Книги рекордів Гіннеса.

“Я так вдячна за підтримку, я читаю все, що мені пишуть. Я дуже рада, що змогла стати світовою рекордсменкою і увійти до Книги рекордів Гіннеса. Я дуже щаслива, що змогла гідно представити свою країну на світовій арені. Цей рекорд я присвячую всій Україні”, - сказала Софія.

11-річна гімнастка Софія Тепла стала світовою рекордсменкою | Новини України

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