Армія Путіна атакувала церкву, де ховались люди: моторошні подробиці обстрілу Одеси (фото, відео)

Росіяни атакували Одесу

В Одесі сьогодні день жалоби. Напередодні ворог ударив по регіону пів сотнею «Шахедів» — троє людей загинули, понад три десятки постраждали. Серед них — шестеро дітей і вагітна жінка на 39-му тижні. Унаслідок нічної атаки російських терористів понівечено пів сотні житлових будинків. В одному — обвалилися одразу три поверхи. Пошукова операція тривала понад пів доби.

Більше про трагедію — у матеріалі кореспондента ТСН Сергія Осадчука.

Пошуки людей під завалами

Близько другої ночі Одесу атакували з півтора десятки ударних дронів. Більшість «Шахедів» російські терористи навмисно спрямовували на житлові будинки, дитячі садки та навіть церкви. У чотириповерхівці в одному з районів міста від прямого влучання обвалилися одразу три поверхи. Рятувальники розпочали роботу під загрозою нових обвалів.

Марина Аверіна, речниця ДСНС Одещини: «Вогнеборцям вдалося вночі врятувати 14 осіб, із них три дитини. В основному люди були заблоковані в своїх квартирах. Поруч з даним будинком встановлено сейсмографічний прилад для того, щоб ми могли слідкувати за коливанням в конструкціях будівлі, тому що можуть бути обвали».

Для пошуку людей залучали кінологів. Пес Хаку працював на завалах із п’ятої ранку, подаючи голос там, де під бетонними плитами могли бути живі.

Дарина Титаренко, кінолог: «Завал досить складний для того, щоб собака ходила по ньому. Він надавав позначку, позначка у нього — гавкіт. Ми з різних сторін підходили, чекаємо на результат».

Що відомо про загиблих

Весь час на місці працювали психологи, допомагаючи людям впоратися з панікою та істерією. Особлива увага була прикута до пана Євгена, чия донька мешкала на третьому поверсі зруйнованого під’їзду і не виходила на зв’язок.

Євген Михайлович, батько постраждалої: «Телефоную їй, гудок йде, але слухавку вона не бере. Я вчора увечері з нею говорив. Вона у сховище не йшла, була вдома. Зазвичай у коридор виходила і ставала поміж двох стін, але, як бачите, усе розвалено — і коридор також».

Дива не сталося — пізніше рятувальники знайшли під уламками чоловіка без ознак життя та доньку пана Євгена.

Пошукові роботи завершилися і на іншому об’єкті — пошкодженій дев’ятиповерхівці. Там у власній квартирі на третьому поверсі знайшли загиблим 87-річного Володимира Жеволопенка. Сусіди кажуть: дідусеві було важко ходити, він жив сам.

Кароліна, сусідка загиблого: «Мабуть, не зміг вибратися, і ніхто допомогу не надав, усі почали бігти, і він залишився сам. На третьому поверсі влетів „Шахед“, а його квартира була поруч, може, задихнувся».

Обстріл церкви

Терористи атакували навіть будівлю церкви «Свята Земля». Там вирувала пожежа, а в приміщенні на момент удару перебували люди.

Олександр, пастор церкви: «Саме ось тут, в цьому закапелку, сховалися шестеро наших людей, котрі тут ночували. Сюди прилетів „Шахед“. Хлопці сховалися та врятувалися — повилітали двері, порозбивали їм голови, руки, ноги, вони пошкрябані, але живі і цілі».

Стан постраждалих

Впродовж дня кількість поранених зросла до понад тридцяти людей. 12 осіб ушпиталені. Серед них — двоє дітей та вагітна жінка на 39-му тижні. Одна людина перебуває у важкому стані, ще вісім — у стані середньої тяжкості. В Одесі та області посилено заходи безпеки, а комунальники продовжують ліквідовувати наслідки наймасштабнішої атаки останнього часу.

