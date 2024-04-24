Атака Одещини дронами та ракетою: що відомо про наслідки та потерпілих

Напередодні ворог атакував Одещину ударними безпілотниками, поранення дістали 9 людей, 4 з них - діти. "Шахеди" цілили в транспортно-портову інфраструктуру. Один зі збитих дронів упав на житловий дім та вибухнув. Рятувальникам довелося виводити з будівлі понад три десятки людей. А о 7 ранку окупанти завдали ракетного удару по Одесі. Там постраждала жінка та пошкоджені будинки.

Про стан потерпілих і наслідки ворожого удару - в сюжеті кореспондента ТСН Сергія Осадчука.

Сім ворожих дронів захисники неба знищили, однак один з них впав на житловий будинок, інший - на транспортний вузол.

Пенсіонер Володимир Чукомін прокинувся від першого вибуху – на ганку повилітало скло. За секунду – новий вибух.

"Ліг лише у ліжко і в цей момент як бахнуло, зі стелі посипалася штукатурка, люстри посипалися, ну і як бачите вікна, двері усе повилітало", - каже постраждалий Володимир Чукомін.

Атака на Одещину - потерпілий показує своє житло

Квартира його сусідки - зруйнована вибуховою хвилею. У дворі зайнялося. Жінку з малолітньою дитиною виводили на вулицю рятувальники. Загалом евакуювали з епіцентру атаки понад три десятки людей.

"Ми були у Миколаєві. Донька подзвонила що був "прильот" і зранку приїхав і зараз все як є. Донька з маленькою дитиною п’ять місяців", - каже батько постраждалої Сергій Нехорош.

Нині у обласній дитячій лікарні троє дітей з батьками, ще двоє поранених дорослих - у міській лікарні.

"Це пацієнт 90-го року народження та пацієнт 53 року народження. У постраждалих є перелом лопатки перелом верхньої кінцівки та черепно-мозгова травма", - каже медичний директор лікарні Вадим Стоєв.

З ночі на місці ворожої атаки працюють комунальники. Вибухом зруйновані 14 квартир, ще у понад півсотні будинків повилітали вікна - терміново потрібні дошки та плівка.

У всьому кварталі довелось відімкнули живлення, подачу газу та води – пошкоджені комунікації. На місце з їжею та чаєм для потерпілих зранку приїхали волонтери.

Наслідки ракетного удару по Одещині

Фахівці райадміністрації проводять огляд пошкодженого майна та складають акти на відновлення. Людям у яких вціліли оселі- обіцяють до вечора увімкнути світло та газ. Родинам, які залишилися просто неба - запропонували тимчасове житло.

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А вже о 7 ранку російські терористи завдали ракетного удару по Одесі. Відомо, що постраждала жінка, ще 30 будинків пошкоджено.

Також Сили оборони півдня поінформували, що зранку ворог атакував Одесу з літаків тактичної авіації. У місті після обстрілу почались проблеми зі світлом.

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