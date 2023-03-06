"Бахмут у напівоточенні": експерт розповів про важкі бої на Донеччині

Як розвиватимуться бої у Бахмуті далі, знає тільки військове керівництво, наголосив Жданов.

На Бахмутському напрямку війська РФ не залишаються спроб оточити українське місто та взяти його в кільце. Туди російське командування підтягнуло артилерію і намагаються максимально стискати фланги з Півночі і Півдня за самим містом Бахмут. Ситуація доволі критична.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, ворог намагається витіснити українські сили з Бахмута і мікрорайону Забахмутка. Тривають також спроби окупантів просунутися на Богданівку, Оріхівку, Оріхово-Василівку та Дубово-Василівку.

"Посилилася артилерійська підтримка противника. На жаль, треба констатувати, що російське командування підтягнуло артилерію на Бахмутський напрямок, особливо на фланги — туди, де вони намагаються продавити нашу оборону, щоб замкнути кільце оточення Бахмута. Лінія зіткнення на Півночі міста і біля траси на Костянтинівку коригувань не мала. Тобто лінія фронту на Південному фланзі і південній частині міста без змін", - розповів Жданов.

Експерт зазначає, що також росіяни намагаються досягти успіху в районі Білогорівки. Але ситуація там поки залишається важкою без змін - війська РФ не досягають жодних успіхів, всі їхні атаки відбиті.

"Офіційні військові джерела повідомляють про те, що масового ходу з Бахмута наших військ не відбувається. У нас відбулася ротація. Ми продовжуємо боронити Бахмут. Туди зайшли спеціальних операцій — наш спецназ. Про це повідомляло Міністерство оборони України. Ті частини, які доволі довгий час перебувають в Бахмуті, поступово виводяться звідти на ротацію. Тому поки що оборона міста триває і ми проводимо стабілізаційні заходи лінії фронту для того, щоб попередити просування противника", - сказав Жданов.

Водночас він визнав, що ситуація доволі небезпечна. Ворог намагається не тільки оточити місто, але і "зробити широку горловину, щоб збільшити ризик наших втрат під час можливого відходу".

"Вони намагаються це зробити, але ми бачимо, що виходить у них не надто добре. Шансів на успіх у ворога під час міських боїв майже немає. Тобто у нас оборона більш-менш впевнена і ми утримуємо свої позиції. Тому вони продовжують максимально стискати фланги з Півночі і Півдня за самим містом Бахмут. Бахмут у напівоточенні. Ситуація доволі критична. Як розвиватимуться події далі, знає тільки військове керівництво", - підсумував експерт.

Ситуація в Бахмуті

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Збройні сили України наразі не залишають Бахмут. З його слів, руйнування мостів не знищило логістику ЗСУ. Вона просто посунулась на кілька сотень метрів.

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Спікер Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що Збройні Сили України будуть боротися за кожен метр землі.

За його даними, росіяни не перерізали логістичних шляхів, а тому ЗСУ отримують зброю та евакуюють поранених.

У звіті Інституту вивчення війни кажуть, що українські війська ведуть обмежений бойовий відхід у східному Бахмуті та продовжують завдавати значних втрат наступальним змішаним військам Росії.

Тим часом за контроль над дорогою до Бахмута росіяни гинуть сотнями. Лише за одну ніч десантники знищили 15 груп вагнерівців.

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