"Байден максимально підняв ставки": правник оцінив виступ президента США

Якби США не збиралися воювати, вони б залишили в Києві своє посольство і громадян – в Україні, вважає експерт.

Звернення президента США Джо Байдена до нації є першою промовою американського лідера, присвяченою повністю Україні, і він підняв ставки.

Про це сказав привник Геннадій Друзенко під час марафону "Право на владу" та "Твій вечір" у вівторок, 15 лютого.

"Це (звернення Байдена – ред.) вже апеляція до російського народу. Це насправді намагання в останню мить загасити можливу пожежу. Ми тут, в Україні, думаємо, що Байдену нічим зайнятися, хоча ще є Китай і М'янма. Він виходить і приділяє пів години свого часу Україні. Американський президент рідко звертається до американського народу ­– раз на рік. Він сьогодні вийшов і вперше за історію усієї Америки говорить повністю про Україну. Задумайтеся", – зауважив експерт.

Він наголосив, якщо американський президент залишає все і говорить про Україну до американського народу, значить, у нього є на це підстави.

"Звичайно, можна гратися у те, що це якийсь інформаційний тиск. Але хто буде взагалі Байдена поважати, якщо зараз Путін просто відведе війська? Скажуть: "Старий, хворий на голову чоловік, який просто нереально оцінює ситуацію. В Афганістані він не чекав, а воно трапилося; в Україні він чекав, а воно не трапилося". Я пропоную не сміятися, а сприйняти з усією серйозністю. Це перший і, сподіваюся, останній спіч американського президента, повністю присвячений Україні", – розповів Друзенко.

"Байден сказав, що Америка буде воювати. Він максимально підняв ставки. Далі піднімати нема куди. Якщо б вони не збиралися (воювати – ред.), вони б залишили тут посольство і громадян. Насправді ми стоїмо на порозі великої війни. І американці взяли цей виклик. Те, що наша боєспроможність за останній місяць збільшилася в рази, говорить, наскільки серйозно на Заході сприймають російську загрозу", – переконаний правник.

Байден підвищив ставки до максимума - Друзенко про звернення президента США

Нагадаємо, 15 лютого під час звернення до нації президент США Джо Байден заявив, що загроза повномасштабної російської агресії проти України і надалі є реальною, а на кордонах перебувають 150 тис. військ РФ.

Байден також прогрозив Росії "потужною відповідю", якщо та наважиться напасти на Україну.

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