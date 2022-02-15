"Байден максимально поднял ставки": правник оценил выступление президента США

Если бы США не собирались воевать, они оставили бы в Киеве свое посольство и граждан – в Украине, считает эксперт.

Обращение президента США Джо Байдена к нации является первой речью американского лидера, посвященной полностью Украине, и он поднял ставки.

Об этом сказал привник Геннадий Друзенко во время марафона "Право на владу" и "Твій вечір" во вторник, 15 февраля.

"Это (обращение Байдена – ред.) уже апелляция к русскому народу. Это действительно попытка в последний момент погасить возможный пожар. Мы здесь, в Украине, думаем, что Байдену нечем заняться, хотя еще есть Китай и Мьянма. Он выходит и уделяет полчаса своего времени Украине. Американский президент редко обращается к американскому народу – раз в год. Он сегодня вышел и впервые за историю всей Америки говорит полностью об Украине. Задумайтесь", – заметил эксперт.

Он подчеркнул, если американский президент оставляет все и говорит об Украине американскому народу, значит, у него есть на это основания.

"Конечно, можно играть в то, что это какое-то информационное давление. Но кто будет вообще Байдена уважать, если сейчас Путин просто уведет войска? Скажут: "Старик, больной на голову мужчина, который просто нереально оценивает ситуацию. В Афганистане он не ожидал, а оно случилось; в Украине он ждал, а оно не случилось". Я предлагаю не смеяться, а воспринять со всей серьезностью. Это первый и, надеюсь, последний спич американского президента, полностью посвященный Украине", – рассказал Друзенко.

"Байден сказал, что Америка будет воевать. Он максимально поднял ставки. Дальше поднимать некуда. Если бы они не собирались (воевать – ред.), они бы оставили здесь посольство и граждан. На самом деле мы стоим на пороге большой войны. И американцы взяли это вызов. То, что наша боеспособность за последний месяц увеличилась в разы, говорит, насколько серьезно на Западе воспринимают российскую угрозу", – убежден правник.

Байден повысил ставки до максимума - Друзенко об обращении президента США

Напомним, 15 февраля во время обращения к нации президент США Джо Байден заявил, что угроза полномасштабной российской агрессии против Украины и далее реальна, а на границах находятся 150 тыс. войск РФ.

Байден также пригрозил России "мощным ответом", если та решится напасть на Украину.

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