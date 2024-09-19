"Бронік" тимчасовий": мобілізовані скаржаться на дефіцит амуніції

Деякі з мобілізованих влітку чоловіків скаржаться на армійське забезпечення.

Один з тих, хто нещодавно завершив тренування у навчальному центрі, розповів ТСН.ua, що не дивлячись на те, що скоро його можуть відправити на перший штурм, він досі не має найелементарнішого.



"Мені ще не видали "бронік", поки що бронежилет мені "підкинув" побратим. Тимчасовий "бронік". Чекаю, ось-ось", - розповів нам мобілізований киянин.



За його словами, від одного з інших мобілізованих йому стало відомо, що є випадки, коли на позицію захисники йдуть начебто взагалі без бронежилета.



"Серед тих, хто зі мною випустився з навчального центру – серед них вже є поранені та полонені", - стверджує мобілізований.



ТСН.ua направив інформаційний запит до Міністерства оборони України з питаннями про забезпечення військових бронежилетами, а також про те, куди слід звертатись захисникам у разі відсутності амуніції. Відповіді будуть опубліковані щойно надійдуть.



На своєму офіційному сайті Міноборони влітку повідомляло, що удосконалює забезпечення захисників в тому числі і бронежилетами. Так, в липні оборонне відомство звітувало, що тестувало нові полегшені бронежилети.

"Цей бронежилет відрізняється легкістю конструкції, мобільністю та зручністю для виконання маневрених дій під час штурмових і спеціальних операцій. Модель вже пройшла випробування у школі розвідки Десантно-штурмових військ ЗСУ та отримала позитивні відгуки", - повідомляло Міноборони.

Наприкінці минулого року військові звітували, що був сертифікований перший бронежилет для військовослужбовиць.

Про мобілізованих та навчальні центри нещодавно публічно, на своїй сторінці у Facebook висловилась нардеп Мар’яна Безугла. За її словами, ситуація – не райдужна.

"На вимогу Сирського Умєров вчора звільнив головного інспектора Міністерства оборони України Ігоря Воронченка відразу після того, як той доповів на Ставці про катастрофічну ситуацію з підготовкою в навчальних центрах ЗСУ. Відверта й детальна доповідь Воронченка вразила всіх і викликала неабиякий гнів у Сирського", - написала депутатка.



В коментарі для ТСН.ua народна депутатка, коментуючи випадки неякісного забезпечення, відповіла: "У нас негативна динаміка по якості організації процесів через те, що реформа не проведена. Далі буде гірше, якщо не буде принципових змін. Почали аудит навчальних центрів. Розпочала головна інспекція міністерства оборони – звільнили головного інспектора. Тобто тільки розпочались перші результати цього аудиту – зразу звільнили. Щодо скарг військових – важко пригадати скаргу, з якою б вони не звертались".



Звідки взялись неякісні бронежилети



Своєю чергою, протягом останнього часу у ДБР неодноразово звітували, що викривали випадки закупівлі бронежилетів низької якості.

Так, у липні пресслужба ДБР відзвітувала про наступне: "Працівники ДБР у взаємодії з ДВБ Нацполіції повідомили про підозру двом посадовцям правоохоронного органу з Харківської області та двом комерсантам, які провернули аферу із закупівлі бронежилетів низької якості. За інформацією слідства, правоохоронці узгодили оборудку з приватною фірмою ще до початку офіційного тендеру на закупівлю бронежилетів".

За даними ДБР, для того, аби у торгах взяло участь якомога менше продавців, ділки зобов’язали мати декілька сертифікатів відповідності.

"Попри це, на торги заявилося 4 фірми. Посадовці відхилили інші пропозиції та обрали потрібну фірму, яка надала підроблений протокол випробування бронежилетів. Як наслідок, управлінням правоохоронного органу було придбано 120 бронежилетів на майже 1 млн гривень, які не відповідають технічним вимогам та створюють небезпеку життю", - повідомили у ДБР.

Поліція затримала чоловіків, які продавали гуманітарні машини та неякісні бронежилети військовим!

Раніше повідомлялось про те, що нардеп прокоментував ідею збільшити термін навчання мобілізованих.

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