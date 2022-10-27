"Чистий блеф РФ": Жданов оцінив імовірність підриву Каховської ГЕС

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія не підірве Каховську ГЕС.

Про це він заявив в інтерв'ю ТСН.ua.

Так, на думку Жданова, заяви щодо загрози підриву дамби - це блеф з боку РФ.

"Про Каховську ГЕС, я вважаю, що це несерйозно. Чистий блеф РФ. Операція під чужим прапором не вдасться, бо вони стовідсотково контролюють електростанцію, ми ніяк не можемо її пошкодити. Тільки дистанційно впливаємо на міст", - зазначив він.

Більше того, експерт переконаний, що підрив дамби відіб'ється насамперед на російських військах, а ще повністю залишить анексований Крим без води.

"Річ у тому, що підрив цієї дамби негативно відіб'ється лише на російських військах. По-перше, для того, аби підірвати цю дамбу, їм треба відвести війська від лівого берега Дніпра, інакше вони просто потонуть у цій хвилі. А вони зараз не відводять війська, з лівого берега не відводять війська... По-друге, руйнування дамби позбавить Крим води. Вона регулює рівень води в Дніпрі для наповнення Північнокримського каналу. Одразу Крим опиниться без води. Тому, я вважаю, немає ймовірності, що її підірвуть", - вважає Жданов.

Раніше в ГУР Міноборони також заявляли, що РФ не підірве Каховську дамбу, принаймні зараз, оскільки там не закладено потрібної кількості та потужності вибухівки.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський попередив, що російські окупанти замінували дамбу й агрегати Каховської ГЕС. Водночас голова ГУР Міноборони Кирило Буданов уточнив, що росіяни замінували Каховську ГЕС не повністю, а лише частково, щоб руйнування було частковим, а не суцільним. Більше того, мінування загарбники провели ще у квітні.

За попередніми оцінками, якщо окупанти наважаться підірвати дамбу, понад 80 населених пунктів опиняться в зоні швидкого затоплення. Внаслідок катастрофи сотні тисяч громадян можуть постраждати.

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