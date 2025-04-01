Чоловіка три військові частини відмовились брати на службу: що він робив

Чоловіка засудили за ухилення від мобілізації. / © ТСН.ua

Реклама

У Закарпатській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте категорично відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області.

За даними суду, у травні 2024 року чоловіка визнали придатним до проходження військової служби. Проте він категорично відмовився від мобілізації.

Реклама

На суді чоловік провину не визнав. Він заявив, що мовляв уже “проходить службу в “ІТ армії”, зловживає психостимуляторами. 30.04.2024 був затриманий працівниками РТЦК та СП. В той же день пройшов огляд військово лікарською комісією та був направлений для проходження військової служби до Яворівського полігону Львівської області, однак не був допущений до такої служби уповноваженими особами військової частини. 31.04.2024 був направлений для проходження військової служби в до іншої частини, де аналогічно не був допущений до проходження військової служби уповноваженими особами військової частини. В ніч з 31.04.2024 на 01.05.2024 був доставлений до військової частини Національної гвардії України, де ситуація повторилася”. Чоловік заявив, що нібито у ТЦК йому рекомендували написати заяву про відмову від мобілізації, що він і зробив.

Проте у матеріалах кримінального провадження йшлось про те, що чоловік категорично відмовився від мобілізаційного розпорядження.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду / © Ужгородський суд

Нагадаємо, у Дніпропетровській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте написав заяву про відмову від мобілізації.