Де очікуються найгарячіші точки на фронті: експерт назвав два міста

Невдовзі найгарячішими точками на фронті стануть Сіверськ і Бахмут Донецької області. Там Росія спробує розпочати наступ задля остаточного захоплення області.

Тим часом Харків і Миколаїв надалі потерпатимуть від обстрілів. Проте ЗСУ можуть розвивати успіх на Херсонському напрямку.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів в інтерв’ю телеведучій на "1+1" Наталій Мосейчук.

"На жаль, Миколаїв і Харків так і будуть потерпати від обстрілів. Поки не прийдуть системи протиракетної оборони, ми нічого вдіяти не зможемо", – сказав експерт.

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"А найгарячіше на фронті, я думаю, це буде Сіверськ і Бахмут. От на лінії Сіверськ і Бахмут Російська Федерація буде намагатися посунути наші війська і розпочати наступ на остаточне захоплення території Донецької області", – зауважив Жданов.

Водночас він повідомив, що українські війська мають можливість розвивати свій успіх на Херсонському напрямку.

"У нас є альтернатива і ми можемо потрохи розвивати свій успіх на Південнобузькому напрямку, а саме – на Херсонському. Фактично взявши в оточення оперативне угруповання, – сьогодні вже це підтверджується, я маю на увазі мости через Дніпро, – і от тепер ми можемо працювати навіть на виснаження. Бо після кожного залпу HIMARS ми можемо пропонувати російським військам здатися, чай, сухий одяг і нашу привітність", – розповів військовий експерт.

Нагадаємо, за словами аналітика Conflict Intelligence Team Кирила Михайлова, якщо Україні вдасться знищити один чи два з трьох мостів у Херсонській області, окупантам буде дуже важко стримувати контрнаступ ЗСУ.

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