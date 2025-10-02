Елітні будинки, люксові авто, одяг від Gucci: як живуть "скромні" митники з Києва

Фігуранти розслідування

Елітні будинки, люксові авто, одяг від Gucci та годинники за сотні тисяч

Все це і не тільки можна знайти у вітчизняних митників. Звісно, якщо гарно пошукати. Вони уникають відповідей, адже не можуть пояснити — звідки саме кошти на все це добро.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту «Хапуга.UA».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ЛЮКСОВЕ ЖИТТЯ КИЇВСЬКИХ МИТНИКІВ! МАЙНО ПЕРЕПИСУЮТЬ НА ДРУЖИН та приховують мільйони! ХАПУГА.UA

Начальник митного поста «Вишневе» Київської митниці Володимир Корж живе в елітному будинку під Києвом. Їздить на новенькому «Сузукі Джимні» та на свіжому «Фольксваген Туарег» 2023 року випуску

Також Володимир позує у туфлях, які дуже схожі на Gucci, його годинник, який дуже схожий на елітний бренд Breitling. Цей «лук» доповнює крісло «начальника» ціною 70 тисяч гривень.

Особисті доходи пана Коржа відносно невеликі — це лише зарплата в межах 60 тисяч гривень. Його дружина, Ірина Корж, також не «бізнес-вумен», і це не ми сказали, а її чоловік.

На дружину митника записане все майно сім’ї: і маєток, і автомобілі. Також у неї дві квартири та нежитлове приміщення. Ці об’єкти здаються в оренду — за рік в цілому набігає, не мало не багато, 306 тисяч гривень.

Але звідки у Коржів гроші на елітну нерухомість, авто та люксові аксесуари? Це могла б пояснити позика, яку взяла Ірина Корж. Так, у 2023, вона зичить у своєї сестри 40 тисяч євро та 60 тисяч доларів.

Але все майно сім’ї було куплене значно раніше. Тобто, ймовірно, за кошти невідомого походження.

Журналісти дуже хотіли поспілкуватися з багатою дружиною митника Коржа, але їм не відкрили.

Кейс Володимира Коржа може мати ознаки незаконного збагачення, вважає експерт, і пояснює, чому.

«Власне коли особа не може пояснити, надати достатньо джерел в підтвердження своїх доходів, а по факту купуючи там дороге майно, автівки, то тут уже має перевіряти НАЗК — в тому числі це можуть зробити правоохоронні органи», — каже юрист, голова ГО «Антикорупційний шаб» Сергій Микталик.

Але цей герой — не єдиний на Київській митниці, до кого можуть з’явитися питання у НАЗК. Заступник Володимира Коржа — Ігор Гришко.

Його декларація за 2023 рік небагата. Дві старенькі квартири у столиці та автомобіль Hyundai Tucson.

А от вже свіжа декларація, за минулий рік, зовсім інакша. Адже тут з’явилася його дружина — Оксана. З’явилася після довгих років офіційного розлучення.

«Ми звісно раді за цю сімейну пару, але це розлучення могло бути фіктивним і ось чому. Минулого року ми фіксували, що після робочого дня тоді ще митник-холостяк Гришко їздить не до Києва, а значно далі — у село Пухівка. Воно розташоване майже за 60 кілометрів від його робочого місця. Маєток записаний на Оксану Гришко, тобто тоді ще колишню дружину митника.

Останній раз вона з’являлася у його декларації ще у далекому 2015. Але спільний побут пара вела схоже не зважаючи на офіційне розлучення. Це підтверджували і сусіди», — йдеться у розслідуванні.

Чому митник Гришко ховав свою дружину від НАЗК і нарешті показав у цьому році? Журналісти спробували запитати у нього особисто.

«Я на робочому місці і відповідати не збираюся на ваші питання», — заявив він.

Недекларування співмешканців та їхнього майна — це очевидне порушення законодавства, каже експерт.

Ці два кейси — чудово ілюструють, що на митному посту Вишневе Київської митниці, неначе в окремому королівстві, відбувається казна-що. Однак водночас ці кейси не єдині, які повинні привернути увагу щонайменше НАЗК.

Ще один, не менш цікавий персонаж з митного поста «Вишневе» Київської митниці, це — Олег Христолюбський.

З офіційних доходів у його сім’ї — лише зарплата і маленькі бонуси від профспілки митниці.

Але цього, от так диво, вистачає на побудову ось цього розкішного маєтку під Києвом у селі Петропавлівська Борщагівка.

Цікаво, що він розташований за якихось 300 метрів від маєтку пана Коржа. І цьому схоже є пояснення. Пана Коржа і Христолюбського поєднують родинні зв’язки. За нашими рідна сестра Володимира Коржа — Олена є дружиною такого собі Сергія Луценко. Сестра Луценка — Світлана, це і є дружина Олега Христолюбського. Називайте це як хочете — конфлікт інтересів чи панібратство. Неважливо. Важливо те, що пан Олег також не хоче відповідати на питання про своє майно та його походження.

Ці три кейси — доволі показові, але водночас класичні: посадовці записують все своє майно на родичів та знайомих, нічого нового. Однак сучасне антикорупційне судочинство має для таких спритників неприємний сюрприз.

«Ми вже знаємо випадки, коли фактично посадовці, переписуючи майно на своїх родичів, там маму, батька чи дружину, думаючи, що захищаючи своє майно, яким не володіють, це їх не рятує», — йдеться у розслідуванні.

Так було і з посадовцем Київської митниці Русланом Фірсовим, який обжився елітним майном.

Все це конфіскували в дохід держави. А отже, і фігурантів цього розслідування може чекати те саме, якщо порушення будуть доведені офіційно.

