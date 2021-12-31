Герой України доброволець “Да Вінчі” вперше зустрічає Новий рік не на фронті

Виняток боєць зробив для того, щоб побути зі своєю коханою.

Дмитро Коцюбайло, якого тепер більше знають як бійця під позивним “Да Вінчі”, прийшов на Майдан, а потім і на війну у віці 18 років. Був важко поранений, а вже через рік став командиром штурмової роти. Талановитий військовий, який робить “смерть ворогам” вже майже вісім років поспіль. Цього року він вперше зустрічає новий рік не на фронті - зробив виняток, щоб побути зі своєю коханою. Її звати Аліна Михайлова, вона і волонтерка, і парамедичка, а віднедавна ще й депутатка Київради.

У п’ятницю, 31 грудня, закохана пара побувала у прямому ефірі ТСН у студії під відкритим небом на Софійській площі у Києві.

Їхня історія кохання почалася на фронті, в Авдіївці і їхньому коханню не лишалося часу на роздуми. Аліна - політологиня за освітою, від самого початку війни була волонтеркою “Армії SOS”. В Авдіївці займалася медичним пунктом, щоб її “правосєки” не хворіли.

Перше і останнє їхнє побачення завершилося поїздкою на танку. Сьогодні вони разом зустрічають Новий рік.

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“За звичай, ми з бійцями збираємося за столом, проводжаємо рік, який минув, зустрічаємо новий — все в колі побратимів”, - розповідав герой про новорічній традиції на фронті.

За його словами, рік був важкий і невідомо, що чекає попереду. Але, каже, що бійці готові до будь-якої ситуації.

“Ми бачимо, що відбувається на кордоні, ми мобілізовуємося і готові до будь-якого розвитку подій. Хочу, щоб у новорічну ніч кожен українець подякував тим, хто находиться в окопі, і помолитися за тих, хто не повернувся”, - звернувся друг “Да Вінчі” до всіх українців.

Цього року, в День ЗСУ Дмитро Коцюбайло був відзначений зіркою Героя України. Він став першим добровольцем, якому це звання присвоєно прижиттєво.

"Да Вінчі" – Герой України розповів про Новий рік на фронті та майбутнє країни

Окрім того, Герой України був номінованим на щорічну премію ТСН "Ті, що вражають".

Нагадаємо, "Ті, що вражають" – це щорічна премія ТСН, у якій традиційно нагороджують українців, які проявили стійкість, сміливість, рішучість у подіях року, що минає, та стали героями сюжетів ТСН. Місія проекту – надихнути людей, підкріпити їх віру в себе та краще майбутнє нашої країни.

Дивіться нові історії сімох переможців цьогорічної премії ТСН "Ті, що вражають", у перший тиждень нового 2022 року о 19:30 тільки в ТСН на 1+1.

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