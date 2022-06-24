Гроші задарма: для українців створили програму, яка стимулюватиме працювати в Україні і на себе

Гроші задарма: для українців створили програму, яка стимулюватиме працювати в Україні і на себе

Ще не в Євросоюзі, але вже маємо конкурувати з ним за робочу силу.

За даними ООН, від 24 лютого з України виїхало понад 7 із половиною мільйонів людей: переважно жінки з дітьми. Частина відтоді в Україну повернулись, але майже 3,407 млн отримали статус тимчасового захисту і поступово облаштовуються в країнах Європи, йдеться в ТСН.

Найбільш активним та працездатним європейці із задоволенням пропонують не тільки допомогу, а й роботу. Й Україні - ще доведеться поборотися за повернення власних громадян додому із сусідніх країн. Щоб ті, чиї підприємства розбомбил, чи просто змушені були закритися під час російської агресії, таки знайшли вдома роботу, Мінекономіки розробило програму для стимулювання підприємницької діяльності.

Уряд запускає нову грантову програму для підтримки бізнесу «еРобота». Гроші отримати можна буде подавши заявку онлайн за кількома напрямками. Перший - 250 тисяч гривень в одні руки на новий власний бізнес від держави. Кошти повертати не потрібно.

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Владислав, займався 3D друком. Війна відібрала роботу. Тож, в грантах від держави бачить шанс на поновлення власного бізнесу. «Зараз ми допомагаємо бійцям друкуючи такі детальки, вірю що зможу розвинути цей напрямок в нашій державі», - каже він.

На рік держав планує видавати 20 тисяч таких грантів. Бюджет 5 мільярдів щороку. Отримати їх можуть українці, які не працюють і не мають іншого бізнесу. Для цього треба буде подати заявку (через портал "Дія" або відділення «Ощадбанку») та свій бізнес-план. «В цьому бізнес-плані має бути описана ваша ідея, яка сума вам потрібна інвестицій, скільки робочих місць, який строк окупності», - каже керівник Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті міністрів України Забловський Андрій.

Чекаєте 10 робочих днів, поки експерти «Ощадбанку» та Державного центру зайнятості оцінять ваш бізнес-проєкт і якщо він відповідає критеріям програми – гроші впадуть на спеціальний банківський рахунок.

«Гроші, за які ви зможете спробувати себе, як підприємець і вам не треба повертати ці гроші... Це нормальна культура підприємництва у всьому світі. Україна - нація підприємців і будь-які ініціативи вітаються і це супер в нинішніх умовах», - додає Забловський.

Другий напрямок програми «еРобота» – аграрний. Держава буде компенсувати вартість створення теплиць за схемою: 70% вартості проєкту фінансує держава, а 30% – підприємець. В одні руки даватимуть від 5 до 7 мільйонів гривень. За рік мають намір видати три тисячі грантів. На цю програму виділено 7 мільярдів гривень.

І ще напрямок грантової програми «еРобота» - підтримка садівництва. З бюджету надаватимуть від 300 до 400 тисяч гривень на один гектар саду. Обсяг грошей, що виділятиметься, визначатимуть за площею посадок. Обов'язкова умова - наявність власної землі.

Дмитро має теплиці та плантації лохини на 15 гектарах, каже, що за суму гранту збудувати бізнес з нуля не вийде, але підтримка значна. «300 тисяч - фактично можна побудувати одну зимову теплицю. Або - 2 тунелі. Враховуючи, що ми вже маємо певну інфраструктуру - це тільки плюс», - каже він.

В уряді вірять, що програми зменшать безробіття й відродять мікробізнес. «Проєкт «еРобота», який дозволить кожному, хто має план, навички і бажання запустити власну справу. Розширити свій малий, або середній бізнес, а також розпочати нову кар'єру. Ми хочемо, аби люди залишалися жити і працювати в Україні», - каже прем’єр.

Загалом на гранти для бізнесу держава планує виділить 16 млрд гривень.

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