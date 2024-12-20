Командир 211-ї бригади вийшов з-під варти: що відомо

Скандальний командир 211-ї понтонно-мостової бригади, яка прославилась знущаннями над військовими та будівництвом будинку для комбрига, вийшов на волю під заставу! Запобіжний захід Олегу Побережнюку обрали 19 грудня, а вже 20 грудня він вийшов з-під варти. Всі деталі – в ексклюзиві TSN.ua.

Побережнюк вийшов з-під варти

Скандальний командир 211-ї бригади Олег Побережнюк, якого звинувачують у перевищенні службових повноважень, 20 грудня вийшов на волю під заставу у 908 400 гривень. 19 грудня Побережнюку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб із правом внесення застави у розмірі 908 400 гривень. Цікаво, хто вніс заставу за скандального комбрига?

Деталі скандалу

Нагадаємо, що зокрема слідство з’ясовує, чи не використовував Побережнюк своїх підлеглих як будівельників, натомість оформлюючи їм документи буцімто вони були на передовій, за що отримували надбавки з бюджету у 100 тисяч гривень. Хоча сам Побережнюк ці звинувачення заперечує.

Водночас журналісти ТСН знайшли ту саму хату для комбрига і поспілкувалися з людьми в селі. Мешканці вулиці, де стоїть цей будинок, спілкуватися на тему будівництва теж не виявили бажання. Одна із сусідок стверджує, що не бачила військових, і хто будував хату – не знає. На фото комбрига Олега Побережнюка сусіди начебто не впізнають. Сусід, який мешкає трохи далі від будинку, пригадав, що бачив кількох парубків на будівництві.

Але поки суд буде розбиратися з будівництвом будинку, в ДБР таки відкрили ще одне кримінальне провадження за фактом нестатутних відносин, знущань та фізичного насильства над підлеглими у 211-й бригаді. Підозрюваних ще немає, але в офіційному повідомленні ДБР йдеться про посадовців цієї бригади. Проте Побережнюк каже, що він цим не займався.

Напередодні у ДБР заявляли, що раніше про ці факти не знали, бо звернення не надходили.

А командир батальйону цієї бригади, який теж прийшов на суд 19 грудня, аби підтримати комбрига, заявив, що справді був єдиний випадок позастатутних відносин, проте не уточнює, яких саме, водночас запевняє: комбриг до інциденту непричетний.

Тож чи висунуть комусь обвинувачення щодо насильства та нестатутних відносин – стане відомо після розслідування, натомість якщо в суді доведуть, що бійці замість того, щоб воювати, будували хату комбригу, він може сісти на 6 років за ґрати. Наразі це всі деталі.

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Нагадаємо, днями стало відомо про скандал у 211-й бригаді. Журналісти видання "УП" опублікували матеріал, в якому розповіли про численні факти знущань над військовослужбовцями, про зловживання командуванням, побори та катування.

Командира бригади Олега Побережнюка підозрюють у зловживанні службовим становищем.

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