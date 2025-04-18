Мільйон за контракт: молоді військові відверто розповіли, чому пішли до ЗСУ та чи отримали гроші

Новобранці ЗСУ / © ТСН

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Перша хвиля рекрутів, яким від 18 до 24 років, почали базову військову підготовку. Бойові завдання вони почнуть виконувати в кінці травня.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ірини Маркевич.

Вадим розповідає, що коли почалася повномасштабна війна йому було 15 років. На 8 довгих місяців він з родиною потрапив в окупацію на Херсонщині. І вже тоді пообіцяв собі, якщо виживе, піде у військо. 2 місяці тому йому виповнилося 18. Вадим вже підписав контракт з ЗСУ. І зараз разом з однолітками проходить навчання на базі 72 бригади. Тут лише ті, кому від 18 до 24 років.

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Владу 20 років. На початку повномасштабного вторгнення батьки наполягли на виїзді до Польщі. Хлопець там працював на складі. Рідні вмовляли залишитися закордоном, але він повернувся до України влітку 2024 року. Намагався піти у військо добровольцем, але без згоди батьків — спроба провалилася.

Підготовка новобранців / © ТСН

«Я пробував підписати контракт з 79 десантно-штурмовою бригадою, але тоді був потрібен був дозвіл від батьків, якщо тобі не має 21, то треба згода, а в мене її не було», — каже Влад.

Коли він почув про пропозицію контракту 18-24 зрозумів, що це його шанс. Спочатку рекрутинговий центр, далі ВЛК, відбір за психологічними і фізичними показниками та вибір частини. І ось він вже підписав контракт на мільйон. Це сума заохочення для молодих рекрутів.

«Отримав 197 тисяч, вони приходять протягом 3 днів після підписання контракту. 300 тисяч отримаю після БЗВП і 500 тисяч по закінченні контракту», — каже військовий.

Влад каже, що частину грошей він витратить на спорядження. Але запевняє — гроші не були головною мотивацією. Контракт 18-24 став для нього можливістю потрапити у військо.

Стати до лав ЗСУ, починаючи від 2022 року намагалася і Ляля. Їй тричі відмовляли. Але вона точно знала, що у військо обов’язково потрапить і буде бойовим медиком.

Новобранці живуть у бліндажах. Їх навчання наближене до умов фронту. Їх тренують інструктори, що мають бойовий досвід. Навчання триває 45 днів, потім буде ще спеціалізована фахова підготовка впродовж 15 днів, а після цього рекрути поїдуть у свої підрозділи ближче до лінії фронту, де буде проходити адаптаційний період.

За мотиваційним контрактом 18-24 нині можна потрапити у 16 бригад. Служба обмежена одним роком, а далі — пільги у вигляді іпотеки під нуль відсотків, безкоштовне навчання, медобслуговування, виїзд за кордон. І, звісно за бажанням, можна залишитися у війську і підписати новий контракт.

Мільйон гривень, який обіцяють молодим рекрутам, виплачуватимуть у три етапи: 200 тисяч — у момент підписання контракту, 300 тисяч — після базової військової підготовки, пів мільйона — після закінчення контракту.

Чи став успішним проєкт «мотиваційний контракт»? У Міноборони кажуть, що ще рано оцінювати. За даними представників офісу президента підписано не більше 500 контрактів з українцями до 25 років. В процесі підписання ще близько півтори тисячі рекрутів.

Артему 24 роки і він переконаний, що про мотиваційний контракт знає ще занадто мало молоді. Він вважає, що чим кращою буде підготовка до бойових дій, тим більше прийде на наступний потік. Навчанням у 72 бригаді задоволений. Але зізнається: навіть йому, фізично загартованому, зі спортивним розрядом з боротьби, підготовка дається не легко. Артем каже — цей рік для нього буде надзвичайно важливим, якщо все складеться добре, по закінченню річного контракту він з війська не піде. Та молодь, яка підписала мотиваційні контракти, ще не почала виконувати бойові завдання. Вони посилять свої підрозділи на фронті після усіх етапів підготовки.

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